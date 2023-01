Im Segment der Industriemetalle hätten die starken Infrastrukturausgaben in China die Nachfrage nach physischem Kupfer bereits erhöht. Die chinesische COVID-Politik und die globalen Wachstumssorgen hätten aber zuletzt die Stimmung gedämpft. Beide Faktoren dürften sich aber im Verlauf des Jahres abschwächen und könnten zu einem Anstieg der Kupferpreise bis Ende 2023 auf 8.500 US-Dollar je Tonne führen.



Auch das für industrielle Zwecke eingesetzte Edelmetall Platin könnte 2023 seinen Aufschwung fortsetzen. Treiber seien 2022 die um 15% geringere Produktion in Südafrika und das rückläufige Platinrecycling (-11%) gewesen. Das südafrikanische Angebot werde sich in diesem Jahr voraussichtlich zwar stabilisieren, dürfte aber mit einem prognostizierten Wachstum von 2% auch im langfristigen Vergleich unterdurchschnittlich ausfallen.



Während 2023 also das Angebot knapp bleiben und noch um 400.000 Feinunzen (je 31,1 Gramm) unter dem Vor-Pandemie-Niveau liegen könnte, dürfte die Nachfrage zulegen. Platin ersetze zunehmend das teurere Palladium bei der Katalysatorherstellung für Fahrzeuge. Die zusätzliche Nachfrage werde auf 300.000 Feinunzen (+10%) taxiert - auch weil insbesondere in China ein deutlicher Produktionszuwachs bei Lkws erwartet werde. Darüber hinaus spreche im weiteren Jahresverlauf eine schwächere US-Währung für höhere Platinnotierungen. Zugrunde liege diesem Szenario allerdings eine robuste Erholung der globalen Konjunktur.



Unterdessen könnte der Gegenwind, mit dem Gold seit der Zinswende zu kämpfen habe, in den kommenden Monaten nachlassen. Sobald der Markt alle Maßnahmen der US-Notenbank Federal Reserve eingepreist habe, werde ein nachhaltiger Anstieg der Notierungen wahrscheinlicher - zumal die starke physische Nachfrage der Zentralbanken auch 2023 anhalten dürfte. Nach den jüngsten verfügbaren Daten hätten die Zentralbanken ihre Goldreserven weiter erhöht. Im Oktober hätten die Zentralbanken die internationalen Reserven netto um weitere 31 Tonnen aufgestockt und den höchsten Stand der offiziellen Goldreserven seit November 1974 gemeldet.



Mit dem Höhepunkt des US-Zinszyklus werde im Frühjahr 2023 gerechnet. Eine abnehmende Renditedifferenz zwischen den USA und der Eurozone im weiteren Jahresverlauf würde den US-Dollar schwächen - auch das spreche für ein zunehmendes Anlegerinteresse an Gold. Die Deutsche Bank prognostiziere für Ende des Jahres einen Preis von 1.850 US-Dollar je Feinunze. (Kapitalmarktausblick Januar 2023) (11.01.2023/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die schrittweise Aufhebung der Corona-Beschränkungen in China sowie eine im Jahresverlauf zunehmende Konjunkturdynamik in Europa und den USA könnten 2023 die Nachfrage nach Rohöl ankurbeln - und die Notierungen stützen, so die Analysten von Postbank Research.Außerdem plane die US-Regierung ihre 2022 deutlich verringerten strategischen Ölreserven wieder aufzufüllen.Auf der Angebotsseite spreche viel für eine unveränderte Förderdisziplin der Produzenten. Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Partnerstaaten (OPEC+) dürften nach Einschätzung der Deutschen Bank auch in den kommenden Monaten hinter ihren Förderzielen zurückbleiben und zudem tendenziell versuchen, höhere Preise durchzusetzen. Die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs würden ein Risikofaktor für den Ölpreis bleiben, der am Jahresende 100 US-Dollar je Barrel (159 Liter) erreichen könnte.