Hamburg (www.aktiencheck.de) - Prof. Dr. Bernd Meyer und Team von der Privatbank Berenberg geben in der aktuellen "Horizonte"-Publikation einen Ausblick auf das erste Quartal 2023.Gold sei es im vierten Quartal gelungen, den Abwärtstrend des Sommers zu durchbrechen. Ausschlaggebend für die neue Stärke sei die Schwäche des US-Dollar gewesen. Indessen hätten endlich stagnierende Realzinsen weniger Gegenwind geboten. Damit notiere auch Gold wieder in etwa da, wo es Anfang des Jahres gestanden habe. Das Abwärtspotenzial dürfte begrenzt bleiben in den nächsten Monaten. Denn Anleger hätten mittlerweile mehr als die Hälfte der im Zuge der Corona-Krise aufgebauten Goldbestände wieder verkauft. Der Trend der Dedollarisierung von Zentralbankreserven habe sich hingegen seit Putins Krieg deutlich beschleunigt. Trotzdem habe die Attraktivität von Gold abgenommen. Zum einen bleibe es weiter Spielball der FED und damit positiv korreliert zu Aktien und Renten. Und zum anderen würden andere sichere Häfen wie US- oder deutsche Staatsanleihen zunehmend attraktive laufende Erträge erwirtschaften.Industriemetalle hätten sich trotz trüber Konjunkturaussichten im Westen im vierten Quartal erfreulich entwickelt. Unterstützung sei aus China gekommen seitens der Maßnahmen zur Stützung des Immobiliensektors sowie seitens der Nachfrage aus den Bereichen Netzausbau und Elektromobilität. Die sehr niedrigen Lagerbestände würden signalisieren, dass die Metallmärkte jetzt schon knapp versorgt seien. Zudem dürften die weiter hohen Energiepreise, ein großer Teil der Produktionskosten, das Abwärtspotenzial begrenzen. Liegt die Rezession hinter uns, dürften Industriemetalle kräftig hinzugewinnen - nicht zuletzt weil sich die Nachfrage durch die Energiewende im Zuge des Russland-Ukraine-Krieges beschleunigt haben dürfte, so die Analysten der Privatbank Berenberg. (Ausgabe Q1/2023) (19.12.2022/ac/a/m)