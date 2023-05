Die Straffung der Geldpolitik scheine zwar die Konjunktur weiterhin nur überraschend wenig zu belasten, doch auch im Hinblick auf das kommende Jahr sei mit einer nur moderaten wirtschaftlichen Dynamik zu rechnen. Nehme man die anhaltende Unsicherheit bezüglich der Inflation und der möglichen verzögerten Bremswirkungen der gestiegenen Zinsen hinzu, spreche das Umfeld im Prognosezeitraum für eine eher schwache Rohstoffpreisentwicklung.



Das nachlassende Wachstum, die hohe Inflation, die geldpolitische Straffung sowie der Bankenstress würden zunächst die dominierenden Themen bleiben. In den USA und Europa werde mit einer wirtschaftlichen Schwächephase gerechnet. Das chinesische Wachstum dürfte aufgrund hausgemachter Probleme auf absehbare Zeit ebenfalls moderat bleiben. Das neue globale Gleichgewicht dürfte längerfristig stärkere regionale Produktionsmuster und eine dauerhafte wirtschaftliche Abkopplung Russlands vom Westen beinhalten.



Die Weltwirtschaft werde sich in den kommenden Jahren auf einem flachen Wachstumspfad bewegen. Somit sei insgesamt mit einer nur moderaten Zunahme der globalen Rohstoffnachfrage zu rechnen. Dies gelte insbesondere für konjunktursensible Rohstoffbereiche wie die Industriemetalle. Der Umbau hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften dürfte die Energiepreise strukturell erhöhen. Die Edelmetalle würden im kommenden Jahr durch die Geldpolitik etwas Unterstützung erfahren, zudem bleibe die geopolitische Risikoprämie wohl für eine längere Zeit erhöht. Grundsätzlich gelte es zu beachten, dass bei Rohstoffanlagen jederzeit starke Wertschwankungen auftreten könnten. (Ausgabe vom 11.05.2023) (15.05.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Insbesondere bei Energierohstoffen kam es in letzter Zeit zu einem ausgeprägten Preisrückgang, so die Analysten der DekaBank.Der Großhandelspreis für europäisches Erdgas habe mit 35 Euro/MWh den niedrigsten Stand seit Sommer 2021 erreicht. Somit habe er sowohl die Preisanstiege aus der Energiekrise im Herbst 2021 als auch die massive Verteuerung ab Ende Februar 2022 im Zuge des Kriegsausbruchs in der Ukraine wieder rückgängig gemacht. Auch die Rohölpreise seien in den vergangenen Wochen deutlich gesunken. Verstärkte Konjunktursorgen und damit verbundene schwächere Nachfrageerwartungen hätten hierbei eine Rolle gespielt. Letzteres habe auch manchen Industriemetallpreis nach unten gedrückt, während die Edelmetallnotierungen von den Unsicherheiten bezüglich der Probleme im US-Bankensektor und der hartnäckig hohen Inflation profitiert hätten.