Die große Nachfrage auf dem Weltmarkt und die entsprechend hohen Preise würden den Kohleförderern sehr hohe Profite verschaffen. Diese würden zum Teil als Investitionen in Minen zurückfließen, die die Weltgemeinschaft gemäß klimatischer Bedenken habe brach legen wollen. Der größte Konsument von Kohle, China, habe nun die inländischen Kohleproduzenten dazu beauftragt 300 Mio. Tonnen mehr Produktionskapazität aufzubauen, das seien gemessen an der Gesamtproduktion Chinas 8% mehr. Der weltweit zweitgrößte Kohlekonsument, Indien, übe ebenfalls enormen Druck auf die heimische Kohleindustrie aus. Die heimische Produktion solle mit der Haushalts- und Unternehmensnachfrage nach Energie Schritt halten.



Es komme noch erschwerend hinzu, dass indische Kohlekraftwerke sich die Kohle zu dem vorherrschenden Weltmarktpreis nicht mehr leisten könnten. Indische Importe hätten sich vor der Krise bei etwa 20% des Konsums bewegt. Die Steinkohle sei in Indien nach wie vor essenziell, 70% des Stroms werde in Kohlekraftwerken produziert. Wenn man all diese schwerwiegenden Aspekte berücksichtige, dann seien die Aussichten auf eine baldige Abkehr von der Kohle in der nahen Zukunft praktisch nicht vorhanden. (25.08.2022/ac/a/m)



