Zwischenzeitlich habe es Hoffnung auf den Rohstoff-Handelsplätzen gegeben, denn die People‘s Bank of China (PBoC) habe im Rahmen ihrer geldpolitischen Entscheidungen vier ihrer Zinssätze um 10 bis 15 Basispunkte gesenkt. Einige dieser Zinssätze hätten auch Kredite für den Immobilienerwerb betroffen. Jedoch müsse festgestellt werden, dass die zögerlichen und in homöopathischen Dosen durchgeführten Zinssenkungen die dunklen Aussichten des Immobilienmarktes nicht aufhellen könnten. Die gesunkenen Zinsen könnten gar nicht ihre Wirkung entfalten, denn durch die Regulierung würden die kaufwilligen "Spekulanten" ausgeschlossen. Aus regulatorischer Sicht seien dies all jene Käufer, die zusätzliche Wohneinheiten zur Erstimmobilie hinzukaufen möchten. Man könne resümieren, dass der kurzfristige Blick auf den chinesischen Immobilienmarkt und damit verbunden auf den Stahl- und Eisenerzmarkt von Abwärtsrisiken geprägt sei.



Langfristig würden die Händler jedoch positiver in die Zukunft sehen. Der Vorstandsvorsitzende des größten Eisenerzförderers der Welt, der australische Riese BHP, gehe davon aus, dass die chinesische Nachfrage nach Stahl und Eisenerz ein Comeback erleben werde. Gemäß der Botschaft des Unternehmens gehe man davon aus, dass in den kommenden zwölf Monaten die Null-Covid-Strategie aufgehoben werde und somit China die globale Ökonomie, wie bis jetzt gewohnt, verlässlich antreiben werde. Das Unternehmen sehe auch Risiken, die ihre optimistische Prognose verderben könnten. Die wichtigsten kurzfristigen Unwägbarkeiten seien das Tempo der Erholung der chinesischen Endverbrauchernachfrage nach Stahl, die Unterbrechung des Angebots auf dem Seeweg und die Kürzung der chinesischen Stahlproduktion.



Der Optimismus aus Sicht eines Rohstoffkonzerns sei eventuell ein berufsmäßiger und müsse sich erst beweisen. Damit ein Aufwärtstrend in den Preisen von und Nachfrage nach Eisenerz tatsächlich eintrete, der möglich, aber aus Sicht der Analysten unwahrscheinlich sei, müssten folgende Dinge passieren: China müsste seine Senioren, die eine Impfquote von etwa 60% aufweisen würden, zur Impfung bewegen, um die Null-Covid-Strategie überwinden zu können. Außerdem müsste ein Stimulus-Programm für den Bausektor aufgesetzt werden, der tatsächlich die Ausfälle aus dem drohenden Kollaps des Immobiliensektors kompensieren könne. Die momentan als Konjunkturprogramm ausgerufenen 146 Mrd. USD seien nicht ausreichend. Die Zinssenkungen müssten noch aggressiver durchgeführt werden, damit sie eine gewisse Wirkung entfalten würden.



Alle drei Aspekte seien, aus Sicht der Analysten, eher unwahrscheinlich. Sie würden davon ausgehen, dass die Schwäche in China tief in das Jahr 2023 hineinreichen werde. Daher sollte der Eisenerzpreis dauerhaft auf dem momentan niedrigen Niveau verweilen. (08.09.2022/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Als größter Konsument (etwa 70% des globalen Konsums) und drittgrößter Produzent von Eisenerz dominieren ökonomische Entwicklungen in China maßgeblich den Eisenerzmarkt, so die Analysten der Hamburg Commercial Bank.Anfang August habe den Markt die kürzlich geendete Hitzewelle und Dürre in China beschäftigt. Infolge niedriger Wasserpegel in Flüssen und Seen im Süden und Osten Chinas sei es zu einer Energiekrise gekommen. Um Elektrizität einzusparen und großflächige Blackouts zu vermeiden, hätten Stahlfabriken schließen müssen. Im Jahresvergleich sei im Juli die Stahlproduktion um 6,4% gesunken. Bei gleichzeitig steigendem Eisenerzangebot sei der Augustmonat von fallenden Preisen geprägt gewesen. Am 3. August habe der September Futurepreis an der Dilan Rohstoffbörse bei 732,5 CNY/MT gelegen, dieser sei über den Monat um etwa 8% auf 676 CNY/MT gesunken. Im selben Zeitraum sei der Spotpreis um 12% gefallen.