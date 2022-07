Allerdings könnte vor dem Hintergrund einer abnehmenden Konjunkturdynamik in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) auch das Nachfragewachstum gedämpft werden. Dies würde voraussichtlich den Aufwärtsdruck auf die Preise etwas mindern. Daher liege die 12-Monats-Prognose für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Nordseesorte Brent nun bei 110 US-Dollar. Zuletzt habe das Barrel rund 100 US-Dollar gekostet (Stand: 07.07.22).



Der Gasfluss durch die Ostseepipeline Nord Stream 1 liege derzeit etwa 63% unter der möglichen Kapazität. Darüber hinaus fließe aktuell überhaupt kein Gas durch die Jamal-Europa-Pipeline. Besorgniserregend sei, dass sich diese Entwicklung zu einer Zeit vollziehe, in der die kontinuierliche Lieferung von Flüssigerdgas (LNG) aus den USA stocke. Dies könnte das Ziel, die EU-Speicher bis November auf 80% zu füllen, gefährden. Außerdem gebe es Bedenken, dass Russland die Gaslieferungen bald sogar ganz aussetzen könnte. Die Deutsche Bank erwarte auch für die kommenden Monate volatile Gasströme, die zu noch höheren Preisen führen könnten.



Vor dem Hintergrund hoher Inflationsraten, steigender Zinsen und geopolitischer Spannungen hätten viele Anleger mit steigenden Goldnotierungen gerechnet - das Edelmetall gelte in Zeiten volatiler Kapitalmärkte als "sicherer Hafen". Doch allen Bewegungen an anderen Märkten zum Trotz sei die Krisenwährung Ende Juni in US-Dollar fast unverändert zum Jahresbeginn gehandelt worden. Deutlichere Preiszuwächse habe im 1. Halbjahr zum einen der starke US-Dollar verhindert: Gegenüber etablierten Währungen wie Euro, Japanischen Yen und Britischen Pfund, habe der Greenback im Schnitt seit Jahresbeginn um knapp 10% auf den höchsten Stand seit 20 Jahren aufgewertet. Zum anderen hätten die Goldpreise unter dem deutlichen Anstieg der Realzinsen (Nominalzinsen abzüglich Inflationserwartungen) in den USA gelitten. Da sich der Aufwärtstrend des US-Dollars mittelfristig umkehren, die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigen und Gold wegen seines "Versicherungscharakters" weiterhin gefragt sein dürfte, könnten die Notierungen bis Ende Juni 2023 auf 1.950 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm) steigen.



Die Preise für Industriemetalle hätten im 2. Quartal den stärksten vierteljährlichen Einbruch seit der Weltfinanzkrise 2008 verzeichnet. Auf den Anstieg um 15% im 1. Quartal sei ein Rückschlag um knapp 30% (07.07.2022) gefolgt. Erneute Corona-Beschränkungen in China und die aufkeimenden Rezessionsängste weltweit hätten dem Gesamtmarkt das erste Quartalsminus seit Beginn der Pandemie beschert. Mit der sich abzeichnenden Konjunkturerholung in China sollten jedoch auch die Preise der Industriemetalle Aufholpotenzial haben. (Kapitalmarktausblick Juli 2022) (08.07.2022/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union hat sich darauf geeinigt, die Einfuhr von russischem Rohöl auf dem Seeweg ab November dieses Jahres zu verbieten, so die Analysten von Postbank Research.Für Ölprodukte gelte das Verbot ab Januar 2023. Nach Einschätzung der Deutschen Bank könnte diese Entscheidung dazu beitragen, dass das Angebotswachstum weiterhin begrenzt bleiben dürfte. Die Organisation erdölexportierender Länder und ihre Partnerstaaten (OPEC+) seien in den vergangenen Monaten kontinuierlich hinter ihren eigenen Förderzielen zurückgeblieben. Dabei seien die Reservekapazitäten gravierend reduziert worden. Auch die Produzenten in den USA hätten ihre hohe Kostendisziplin beibehalten und sich mit Investitionen stärker zurückgehalten als erwartet. Die Förderung von US-Rohöl sei seit Jahresbeginn nur geringfügig gestiegen.