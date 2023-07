Sie hätten darauf hingewiesen, dass steigende Anleiherenditen und ein stärkerer Dollar Investoren vom Markt fernhalten würden, da sowohl das spekulative Interesse an Gold-Futures als auch goldgedeckte börsengehandelte Produkte in den letzten Wochen abgenommen hätten.



"Die Goldpreise werden voraussichtlich erst steigen, wenn das verwaltete Vermögen in diesen Anlagen zunimmt. Das wird jedoch erst geschehen, wenn die Fed das Ende des Zinserhöhungszyklus erreicht", hätten die Analysten erklärt. "Bis dahin bleibt der Goldmarkt bestenfalls unterstützt, auch weil Zentralbanken ihre Goldbestände weiter erhöhen."



Die Bank sei etwas pessimistischer in Bezug auf Silber, auch wenn sie erwarte, dass der Übergang zu grüner Energie langfristige unterstützend für das Edelmetall sei. Die Bank of America habe ihr Kursziel auf einen durchschnittlichen Silberpreis von 22,89 Dollar pro Unze gesenkt. Das entspreche einem Rückgang von 6,4 Prozent gegenüber der vorherigen Schätzung von 24,55 Dollar.



"Silber hat in den letzten Monaten in einer Spanne gehandelt, auch weil die traditionelle industrielle Nachfrage schwach war. Da die globale Wirtschaft erst 2024 ihren Tiefpunkt erreichen wird, wird sich dies vorerst wahrscheinlich nicht ändern. Sobald jedoch die Käufer auf den Markt zurückkehren, glauben wir, dass Silber besser als Gold performen wird", hätten die Analysten gesagt.



DER AKTIONÄR ist deutlich optimistischer als die Bank of America und geht bei Gold noch in diesem Jahr von einem neuen Allzeithoch aus. Silber habe das Potenzial zumindest wieder bis zur 28-Dollar-Marke anzusteigen. (07.07.2023/ac/a/m)





