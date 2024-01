Ähnlich verhalte es sich im Energiesektor, wo viele große Ölkonzerne Wachstumsinvestitionen zugunsten von Schuldentilgung und Aktienrückkäufen gemieden hätten. Daher würden die Bilanzen vieler großer Rohstoffunternehmen außerordentlich gesund aussehen. Die Experten würden glauben, dass diese Unternehmen gut aufgestellt seien, um die Volatilität zu bewältigen und Chancen zur Schaffung von Shareholder Value zu nutzen.



Auf Branchenebene seien die Experten bezüglich der Aussichten für die großen Ölproduzenten, Uran- und Goldförderer optimistisch. Die Ölpreise seien gegen Ende 2023 gefallen, würden aber profitabel bleiben. Dies liege nicht zuletzt an dem weitaus proaktiveren Ansatz der Organisation erdölexportierender Länder + (OPEC+) bei der Preissteuerung. In absoluten Zahlen habe sich Gold über weite Strecken des Jahres 2023 angesichts schnell steigender Treasury-Renditen schlecht entwickelt. Allerdings scheinen Zinssenkungen nun wahrscheinlicher zu sein als deutliche Erhöhungen, und wir sehen viele Bergbauunternehmen mit attraktiven Investitionsmöglichkeiten, so die Experten von Janus Henderson Investors.



Gleichzeitig habe sich Uran gut entwickelt, da die Energieversorger ihre Lagerbestände wieder auffüllen wollten. Das Angebot bleibe jedoch aufgrund der seit Jahren fallenden Preise begrenzt, und die Nachfrage steige dank zunehmender Akzeptanz der Kernenergie als wichtiger Bestandteil eines emissionsärmeren Energiemixes weiter an. Auch für Lithium und Kupfer, zwei wichtige Rohstoffe für den wachsenden Einsatz von erneuerbaren Energien und Elektrofahrzeugen, seien die Experten weiterhin positiv.



Zum Zeitpunkt der Berichterstellung, kurz vor Jahresende 2023, würden die Experten glauben, dass viele Rohstoffaktien bereits zahlreiche potenzielle Risiken eines langsameren Wirtschaftswachstums in den USA und China eingepreist hätten. Ein weniger beachtetes Risiko sei die Frage, was passiere, sollten verantwortungsbewusste Unternehmen aufgrund von Finanzierungs- und Regulierungsfaktoren nicht genügend Energie und Materialien produzieren können, um den Lebensstandard aufrechtzuerhalten und zu erhöhen.



Die Folge könnten höhere nachhaltige Kosten für Rohstoffe und empfindliche Preisausschläge in Phasen geopolitischer Turbulenzen sein. Obwohl Angebotsschocks kurzfristig hohe Renditen wie 2022 mit sich bringen könnten, seien die Experten der Ansicht, dass sie niemandem helfen würden - weder den Erzeugern noch den Verbrauchern -, da beide eher von überschaubaren Preisen als von Chaos profitieren würden.



Ein weiteres unterschätztes Problem bestehe darin, dass der Rohstoffsektor nicht genügend Talente für naturwissenschaftliche, technische, ingenieurwissenschaftliche und mathematische (MINT) Berufe anziehe. In diesen Berufen arbeite man an einigen der wichtigsten Herausforderungen der Gesellschaft - vor allem an der notwendigen Bereitstellung lebensfördernder Rohstoffe bei gleichzeitiger Minimierung der Umweltschäden für künftige Generationen. Die Gewinnung neuer Talente und anderer Ideen von unterrepräsentierten Gruppen wie Frauen und Minderheiten könnte sich für die Gesellschaft erheblich auszahlen.



Vor diesem Hintergrund könnte man sagen, dass Rohstoffunternehmen für die weltweite Zukunft eine größere Rolle spielen würden als je zuvor. Dennoch seien die meisten Anleger nur minimal in diesen Unternehmen engagiert.



Der MSCI World Index, der rund 98% der weltweiten Aktienmarktkapitalisierung repräsentiere, habe Unternehmen aus dem Anlageuniversum der Rohstoffe lediglich mit 11,5% gewichtet. Betrachte man die Bergbauunternehmen, die potenziell der größte Enabler und Profiteur der Netto-Null-Umstellung seien, sinke diese Gewichtung auf nur 1,5%. Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt des Dot-Com-Booms im Jahr 2000 habe die Gewichtung von Bergbauunternehmen bei 0,05% und weit unter der Gewichtung von 2,3% gelegen, die auf dem Höhepunkt des "China"-Superzyklus Anfang der 2000er Jahre erreicht worden sei.



Da die Experten davon ausgehen würden, dass der Zyklus der Dekarbonisierungsnachfrage den des China-Booms übertreffen werde, würden sie ein gut diversifiziertes Exposure gegenüber diesen Unternehmen für sinnvoll halten. Frühere Aufschwünge im Bergbau seien schwer zu timen gewesen und hätten sich oft sehr schnell beschleunigt. Daher seien die Experten gerne geduldige Aktionäre von Unternehmen, die über erstklassige Assets, ein erstklassiges Management, eine starke Finanzlage und gute oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Profile (ESG) verfügen würden. (09.01.2024/ac/a/m)





London (www.aktiencheck.de) - Unter anderem führte die Konjunkturschwäche in China zu einem schwachen Jahr für Rohstoffaktien im Vergleich zum gesamten Aktienmarkt. Doch wir sind der Meinung, dass ein gut diversifiziertes Engagement in Rohstoffaktien selten so wichtig war wie 2024, so die Experten von Janus Henderson Investors.Auch wenn geopolitische Entwicklungen kaum vorhersehbar seien, würden die Experten es für möglich halten, dass 2024 im makroökonomischen Umfeld so etwas wie eine "Rückkehr zur Normalität" eintreten könnte. In den letzten vier Jahren seien die Rohstoffmärkte durch alles Mögliche beeinflusst worden, von Corona und Handelsspannungen zwischen China und den USA bis hin zu Kampfhandlungen in der Ukraine und im Nahen Osten.Diese Konflikte dürften bis 2024 zu einem gewissen Grad gelöst werden, während sich die politische Aufmerksamkeit in den USA im Vorfeld der Wahlen im November zunehmend auf innenpolitische Angelegenheiten richten werde. Jegliche Rückkehr zu normalisierten Handels- und geopolitischen Beziehungen dürfte sich positiv auf Rohstoffunternehmen auswirken.Glücklicherweise werde der positive Ausblick der Experten auf Rohstoffaktien durch säkulare Trends untermauert, die etwas leichter zu bewerten oder vorherzusagen seien. Erstens wachse die Weltbevölkerung weiter - die Vereinten Nationen würden schätzen, dass die Weltbevölkerung 2022 die Acht-Milliarden-Grenze überschritten habe und bis 2040 auf neun Milliarden anwachsen werde. Dieser Anstieg komme größtenteils aus den Entwicklungsländern, die weiterhin auf einen höheren Lebensstandard hinarbeiten und dabei auch den beträchtlichen Unterschied zwischen ihrem Lebensmittel-, Energie- und Materialverbrauch und dem der Industrieländer reduzieren würden.Zweitens würden sich die Industrieländer in einem frühen Stadium der Umstellung auf erneuerbare Energien, Elektrofahrzeuge und Re-Shoring von Lieferketten befinden. Dies werde einen Umbruch und eine Verdoppelung der bestehenden Infrastruktur erfordern und sehr ressourcenintensiv sein. Einem Bericht der Internationalen Energieagentur (IEA) zufolge müssten beispielsweise bis 2040 rund 80 Millionen Kilometer Stromleitungen installiert oder modernisiert werden, um die derzeitigen Emissionszusagen einzuhalten - eine Größenordnung, die dem bestehenden globalen Netz entspreche.Auch die Angebotsseite sehe in vielen Sektoren ermutigend aus. Während die Nachfrage nach Lebensmitteln steigen dürfte, nehme die landwirtschaftlich nutzbare Fläche aufgrund der Verstädterung und der Auswirkungen der sich ändernden Wetterverhältnisse ab. Die Investitionsausgaben im Bergbau würden sich aufgrund höherer Kosten, regulatorischer Hürden und einer besseren Kapitaldisziplin der großen Bergbauunternehmen auf einem 30-Jahres-Tief bewegen.