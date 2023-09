Rohöl der Sorte Brent verliere im Laufe des heutigen Tages fast 1%, während die OIL-Notierungen nach dem letzten Futures-Kontrakt auf einen Rückgang von rund 2% hindeuten würden.



Es sei jedoch nicht auszuschließen, dass diese Rückgänge nur von kurzer Dauer seien, da auf dem breiten Markt nach wie vor Befürchtungen hinsichtlich eines knappen globalen Angebots im vierten Quartal bestünden, da die Rohöllagerbestände in Cushing - dem WTI-Versorgungszentrum - auf dem niedrigsten Stand seit Juli 2022 lägen und die OPEC und die ihr angeschlossenen Länder ihre Produktionskürzungen fortsetzen würden.



Mit dem Überrollen der Futures würden sich die BRENT-Rohölpreise auf die Unterstützung zubewegen, die durch eine Konsolidierungszone nahe der 90-Dollar-Marke pro Barrel gebildet werde. (21.09.2023/ac/a/m)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Rohöl fällt im Tagesverlauf, da die Erwartungen einer Zinserhöhung in den USA die knappen Angebotsaussichten ausgleichen und die jüngste dynamische Rally eine teilweise Gewinnmitnahme bei diesem Instrument ausgelöst hat, so die Experten von XTB.Die Energiemärkte würden auch auf die gestrigen Daten der U.S. Energy Information Administration (EIA) reagieren, die zeigen würden, dass die Ölvorräte um 2,14 Millionen Barrel gesunken seien. "Der enttäuschende Rückgang der Lagerbestände gab den Anlegern Auftrieb, um ihre Gewinne zu sichern, nachdem sie seit Monatsbeginn um 10% gestiegen waren", so die Analysten der ANZ in einem Analystenbericht.