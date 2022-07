Die geldpolitische Straffung habe die Corona-Pandemie als potenziellen Auslöser einer globalen Rezession abgelöst. So erhole sich die Weltwirtschaft zwar im Verlauf von 2022 von den bisherigen Corona-Belastungen, sodass der globale Rohölkonsum sich auf höherem Niveau normalisiere. Zugleich würden neue Rezessionssorgen den Rohölpreis belasten. Die freiwilligen Produktionskürzungen seitens der OPEC würden im Prognosezeitraum weiter zurückgenommen. Infolge der nur noch geringfügig steigenden US-Rohölproduktion hätten die OPEC-Länder wieder mehr Marktmacht gewonnen, um über die eigenen Produktionsmengen die Ölpreise zu beeinflussen.



Im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine würden die russischen Öllieferungen in Richtung Europa zum Jahresende 2022 stark verringert, ab 2023 verzichte die Europäische Union auf russisches Öl - mit Ausnahme der Pipelinelieferungen. Zugleich werde ein Teil der russischen Ölexporte in Richtung Asien umgeleitet. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis.



Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Ausgabe Juli 2022)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die zunehmenden Rezessionssorgen hinterlassen auch an den Ölmärkten ihre Spuren, so die Analysten der DekaBank.Zwar würden die Ölpreise auf weiterhin recht hohen Niveaus verharren, die insbesondere auch eine Risikoprämie aufgrund der europäischen Energiekrise und der global erhöhten Energiepreise widerspiegeln würden. Doch seien die Ölpreise in den vergangenen Wochen spürbar gesunken, was die Erwartung einer schwächeren Nachfrage zum Ausdruck bringe. Die russische Ölsorte Ural sei weiterhin mit einem Preisabschlag von mehr als 30 US-Dollar zur europäischen Sorte Brent zu haben. Asiatische Länder wie China und Indien nutzen die Chance und fragen verstärkt russisches Öl nach, während die G7-Staaten über einen Preisdeckel für russisches Öl versuchen wollen, die Öleinnahmen Russlands zu begrenzen, so die Analysten der DekaBank. Dieses Unterfangen bedürfte allerdings nicht nur der Beteiligung aller Abnehmer weltweit, sondern die niedrigeren Preise würden vielmehr die Nachfrage nach russischem Öl ankurbeln und damit falsche Signale senden.