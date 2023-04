Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Anfang des laufenden Monats beschlossene Förderkürzung der OPEC+ hat die Verhältnisse an den Ölmärkten nicht komplett auf den Kopf gestellt, zeigt aber zweierlei: Zum einen stehen die Ölpreise kurzfristig unter politischen Einflüssen, denn die OPEC+ strebt ein Preisniveau von um 90 USD/Barrel an, so die Analysten der Helaba.



Zum anderen würden die Preise im Long-run aber von den wirtschaftlichen Perspektiven bestimmt und diese in Bezug auf das Verarbeitende Gewerbe in vielen Ländern getrübt bleiben. Auch schienen die international wichtigen Notenbanken ihre Zinserhöhungszyklen noch nicht abgeschlossen zu haben. Hoffnungen auf einen starken Schub der Ölnachfrage aufgrund der Wiederbelebung der chinesischen Wirtschaft hätten sich in diesem Zusammenhang bislang nicht erfüllt. Die Analysten der Helaba würden daher an der Erwartung festhalten, dass die Ölnotierungen zunächst noch schwach bleiben würden und erst in der zweiten Jahreshälfte das Potenzial hätten, sich allmählich zu erholen. (20.04.2023/ac/a/m)



