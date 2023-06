Am Markt seien die Preisabschläge zum einen mit dem etwas festeren US-Dollar begründet worden. Da Erdöl überwiegend in US-Dollar gehandelt werde, würden Wechselkurseffekte für die Preisbildung eine große Rolle spielen. Steige der Dollar, gehe häufig die Nachfrage aus Ländern mit anderen Landeswährung zurück.



Zum anderen sei am Markt von einer Gegenbewegung auf die jüngsten Preisaufschläge die Rede gewesen. In der vergangenen Woche habe Rohöl von einer Lockerung der chinesischen Geldpolitik profitiert. Zudem werde auf weitere staatliche Hilfen spekuliert. China sei einer der größten Energieverbraucher der Welt. Die konjunkturelle Erholung von der einst strikten Corona-Politik falle bisher allerdings schwach aus.



Sollte sich im zweiten Halbjahr tatsächlich das Rohöl-Angebot deutlich verringern und wenn gleichzeitig in China wieder die Wirtschaft anspringe, sollten die Ölpreise wieder steigen. Risikofreudige Anleger könnten noch bei Öl-Aktien wie BP (ISIN: GB0007980591, WKN: 850517, Ticker-Symbol: BPE5, London Stock Exchange-Symbol: BP, NASDAQ OTC-Symbol: BPAQF) und Shell (ISIN: GB00BP6MXD84, WKN: A3C99G, Ticker-Symbol: R6C0, London Stock Exchange-Symbol: SHEL) zugreifen.



(Mit Material von dpa-AFX) (19.06.2023/ac/a/m)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Seinem jüngst starken Lauf mit Rekordständen dürfte der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) am Montag zunächst Tribut zollen, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Heute sei mit wenig Impulsen zu rechnen und im Rohöl-Markt zeige sich weiterhin ein fragiles Bild. Brent befinde sich weiterhin in einer Range. Die Ölpreise seien am Montag mit Abschlägen in die neue Woche gegangen.