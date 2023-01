Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis ist positiv in die neue Handelswoche gestartet, wobei Brent und WTI jeweils fast 3% höher gehandelt wurden, so die Experten von XTB.Ein Blick auf WTI im 4-Stundenchart zeige, dass der Preis versuche, über die Widerstandszone im Bereich von 76 Dollar pro Barrel auszubrechen, die durch das 23,6%-Retracement und frühere Preisreaktionen markiert sei. Ein Durchbruch darüber würde den Weg für eine Bewegung in Richtung des Swing-Levels von 77,50 Dollar und möglicherweise bis zur Widerstandszone im Bereich von 79 Dollar ebnen, die durch das 38,2%-Retracement gekennzeichnet sei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link . (09.01.2023/ac/a/m)