Die Prognose für den Jahresverlauf 2023 sei abwärts revidiert worden.



Die hohe Inflation und die dadurch ausgelöste geldpolitische Straffung der Notenbanken würden die Konjunktur nur vorübergehend und in moderatem Ausmaß bremsen. Es werde zwar eine wirtschaftliche Schwächephase durchlaufen, aber eine scharfe Rezession mit einem entsprechenden Einbruch bei der Ölnachfrage sei nicht zu erwarten. Chinas Wirtschaft wachse im Prognosezeitraum aufgrund anhaltender inländischer Probleme nur moderat, die Ölnachfrage werde aber wieder zunehmen. Die Länder der OPEC+ würden als Reaktion auf die schwächere Ölnachfrage ihre Rohölförderung bei Bedarf noch weiter zurückfahren, um ein Überangebot am globalen Ölmarkt zu verhindern und um den Ölpreis zu stützen.



Aufgrund der Sanktionen im Zuge des Angriffs Russlands auf die Ukraine werde Russland auch längerfristig einen bedeutenden Teil seiner Energielieferungen in Richtung Asien umleiten. Perspektivisch spiele die globale Absichtserklärung, bis 2050 die Netto-Emissionen von Kohlendioxid auf Null zu senken, für den Rohölmarkt eine wichtige Rolle. Investitionen in fossile Angebotskapazitäten würden reduziert. Allerdings sei fraglich, ob die Nachfrage in entsprechendem Tempo auf alternative Energiequellen umgestellt werden könne. Dies erhöhe mittelfristig die Aufwärtsrisiken beim Ölpreis. Hinsichtlich der Nachhaltigkeit hätten höhere Ölpreise eine wünschenswerte Lenkungswirkung, sofern in der Folge regenerative Energieträger stärker zum Zuge kämen. Langfristig werde Rohöl an Bedeutung für die Weltwirtschaft verlieren und dürfte damit im Preis nachgeben. (Ausgabe vom 11.05.2023) (16.05.2023/ac/a/m)







