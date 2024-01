Heute könnte die Volatilität des Ölpreises gegen 16 Uhr zunehmen, wenn der Markt die nächsten Ergebnisse des ISM der US-Industrie und des JOLTS erfahren werde, die beide mehr Aufschluss über die aktuelle Dynamik der Wirtschaft in Übersee geben würden. Schwächere Daten aus der US-Wirtschaft könnten bedeuten, dass die Vision einer sanften Landung langsam aber sicher in den Hintergrund trete, was den jüngsten Ausverkauf am Ölmarkt rechtfertige.



Gestern hätten die politischen Entscheidungsträger der OPEC+ ein für Februar geplantes Überwachungstreffen angekündigt. Es sei zwar nicht präzisiert worden, worum es bei diesem Treffen gehen werde, aber der Markt spekuliere, dass dies auf die Notwendigkeit einer schnelleren Reaktion in Form zusätzlicher Kürzungen angesichts der schwächeren Dynamik der Volkswirtschaften und des geringeren Verbrauchs zurückzuführen sein könnte.



Auch die Makrodaten aus China, dem weltweit größten Ölverbraucher, würden nicht optimistisch für das Jahr 2024 stimmen. Die jüngsten offiziellen Daten würden auf die schwächste Industrietätigkeit seit sechs Monaten hindeuten, auf niedrigere Indikatoren für Importe, und die PMIs für den Dienstleistungssektor hätten unter den Erwartungen gelegen.



Der Ölpreis habe das Jahr 2024 mit Rückgängen begonnen und den wichtigen Widerstand in Form des gleitenden 200-Sitzungs-Durchschnitts auf dem D1-Intervall nicht überwinden können. Die Notierungen würden sich nun in den Bereich zwischen 70 und 75 USD pro Barrel zurückziehen, wo man in der Vergangenheit zahlreiche Preisreaktionen gesehen habe und wo die zinsbullischen Aktivitäten zunehmen könnten.



Von den aktuellen Niveaus aus könnte jedoch eine breitere Unterstützung durch eine überraschende Verbesserung der Makrodaten, vor allem der chinesischen Wirtschaft, oder ein unerwartetes negatives Marktereignis, das die Rohölversorgung im Nahen Osten in Frage stellen würde, kommen. Andernfalls könnte sich die Kaufaktivität als Korrektur in einem Abwärtstrend erweisen. Im Falle einer langsamen Abschwächung der makroökonomischen Daten aus der Weltwirtschaft könnte der Ölpreis weiter sinken, und ein Rückgang unter die 70 USD-Marke könnte eine umfangreiche Liquidation auslösen. (03.01.2024/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Der heutige Handelstag ist erneut davon geprägt, dass der Dollar nach einer kurzen Korrektur wieder zulegt, was die Energierohstoffe unter Druck setzt, so die Experten von XTB.Die Rohölpreise für Brent und WTI würden 0,5% bzw. 0,6% verlieren. Die anfängliche Rally aufgrund der Eskalation der Spannungen in der Region des Roten Meeres habe sich nicht fortgesetzt. Auch der gestrige Präzisionsangriff der israelischen Streitkräfte auf den Hamas-Führer Al-Arouri in Beirut habe aufgrund der geopolitischen Prämie nicht zu einem Anstieg geführt.Der Markt scheine über eine schwächere Nachfrage nach Öl besorgt zu sein. Vorerst würden die Anleger kein Übergreifen des Konflikts im Nahen Osten erwarten, selbst wenn ein iranischer Zerstörer in das Rote Meer entsandt worden sei. Heute um 10:40 Uhr würden die Trader die API-Ölbestandsdaten erfahren, doch zuvor würden noch Makrodaten veröffentlicht, die sich ebenfalls auf die Notierungen auswirken könnten.