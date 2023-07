Vor diesem Hintergrund erachten Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, das Chance-Risiko-Verhältnis weiterhin als attraktiv und bestätigen das Rating "kaufen" und das Kursziel von 8,00 CAD für die Rock Tech Lithium-Aktie. (Analyse vom 06.07.2023)



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (06.07.2023/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin zu kaufen.Rock Tech habe jüngst in Form eines Status-Updates über den aktuellen Stand hinsichtlich des Konverterbaus und der Finanzierung berichtet. Hieraus lasse sich ableiten, dass im Laufe des H2 mit wesentlichen Triggern zu rechnen sei.Die kommunizierten Eckdaten zum Bau und Betrieb des Konverters in Guben seien bestätigt worden (finale Baugenehmigung in Q4/23; Ramp-Up in Q3/25; SOP in Q1/26). Besonders hervorzuheben sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG, dass Rock Tech nach eigener Aussage derzeit europaweit die einzige Anlage zur Produktion von Lithiumhydroxid-Monohydrat (LHM) plane, die zugleich den Anforderungen einer Kreislaufwirtschaft gerecht werde und neben der Verarbeitung von Spodumen für die Aufbereitung von Lithium aus dem Batterierecycling ausgelegt sei.Eine zertifizierte externe Ökobilanz (Life Cycle Assessment) von Fraunhofer UMSICHT habe zudem ergeben, dass der Konverter im Basisszenario (inklusive aller vorgelagerten Emissionen) pro produziertem Kilogramm LHM in Batteriequalität einen Carbon Footprint von 10,5 kg CO2-Äq. aufweise und damit um rund 30% unter dem Industriedurchschnitt liege. Ohne technische Veränderungen der Anlage könnten die CO2-Emissionen bei 100%igem Ökostrombezug und einer geschickten Lieferantenauswahl sogar auf 5,4 kg CO2-Äq. gesenkt werden (Green Case). Zwar liege dieser Wert gemäß einer Studie der IEA auf Höhe des aus Brine (Sole) gewonnenem LHMs, diese Angabe beruhe laut Vorstand aber aus ungeprüften Selbstauskünften der Hersteller und beziehe nicht alle Emissionsquellen ein. Die eigene Ökobilanz-Studie sei dagegen einem Critical Review der DEKRA unterzogen worden.Nicht zuletzt beabsichtige Rock Tech, 95% der Nebenprodukte und Rückstände aus der LHM-Produktion wirtschaftlich zu verwerten, und arbeite hierzu bereits mit Unternehmen aus der Baustoff- und Entsorgungsindustrie an Lösungen.Zur Teilfinanzierung des Konverter-Projekts in Guben avisiere Rock Tech Kredite in Höhe von rund 450 Mio. Euro von namhaften europäischen Banken, die sich bereits in der Due-Diligence-Prüfung befänden. Eine Kreditgenehmigung solle noch in diesem Jahr vorliegen, sodass anschließend erste Tranchen abgerufen werden könnten. Auch bezüglich signifikanter Subventionen aus EU- bzw. Bundesmitteln sehe sich das Management auf Kurs.Darüber hinaus fungiere die Deutsche Bank als Placement Agent für die Beschaffung von Eigenkapital. Neben einem hohen Interesse seitens globaler Investoren an einer Direktbeteiligung am Konverter berichte Rock Tech von laufenden Verhandlungen mit großen Strategen aus den Bereichen Lithium, Batterieproduktion und Automobilbau, um strategische Partnerschaften zu bilden. Die Eigenkapitalinvestitionen in Deutschland sollten dabei auf Ebene der Rock Tech Guben GmbH erfolgen, um eine minimale Verwässerung der in Kanada börsennotierten Muttergesellschaft sicherzustellen. Insgesamt beabsichtige Rock Tech, eine Minderheit von 20% bis 30% am Konverter abzugeben. Den Abschluss der ersten Verhandlungen erwarte das Management in den kommenden Wochen.Rock Techs Liquiditätsbestand per 31.03. habe sich auf 30,2 Mio. CAD (Kanadischer Dollar) belaufen. Bei Runterfahren der Investitionen (CAPEX) und Beschränkung auf die laufenden operativen Tätigkeiten (OPEX) wäre die Finanzierung nach Angaben des Managements bis ins nächste Jahr hinein gesichert. Allerdings habe der Vorstand seine große Zuversicht betont, in Kürze eine signifikante FK- bzw. EK-Finanzierung vorweisen zu können, sodass die Aktienanalysten der Montega AG von keiner liquiditätsbedingten Verlangsamung der Investitionsprozesse ausgehen und ihre Modellannahmen auch in dieser Hinsicht unverändert lassen würden.Rock Tech gebe auf allen Ebenen Fortschritte bekannt, die Aktie notiere inzwischen dennoch weit entfernt von früheren Höchstständen (52W-Hoch: 5,25 CAD). Zwar hänge die gesamte Entwicklung unverändert von konkreten Schritten auf der Finanzierungsseite ab, die Aktienanalysten der Montega AG seien jedoch optimistisch, dass das Unternehmen diesbezüglich zeitnah handfeste Erfolge vorweisen könne.