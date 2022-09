Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (01.09.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Nach unserer Empfehlung in ZJ 32/2022 ging es mit positiven News bei Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF) schneller als gedacht, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der deutsch-kanadische Lithiumspezialist werde mit Mercedes-Benz eine Vereinbarung über eine strategische Partnerschaft zur Lieferung von batteriefähigem Lithiumhydroxid abschließen. "Im Rahmen der angestrebten verbindlichen Vereinbarung hat Rock Tech zugesagt, ab 2026 jährlich bis zu 10.000 Tonnen der geplanten Produktion zu liefern", habe Rock Tech mitgeteilt. Die beiden Unternehmen hätten dies während eines Besuchs einer deutschen Wirtschaftsdelegation unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kanada bekannt gegeben.Zur Erinnerung: Rock Tech Lithium sei aktuell mit den Vorbereitungen des Baus eines sogenannten "Lithiumhydroxid-Konverters" in Guben/Brandenburg beschäftigt. Die Produktionsanlage für batteriefähiges Lithiumhydroxid (Konverter) solle nach ihrer Realisierung jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid für die Batterien von einer halben Mio. Elektroautos produzieren. Das Investitionsvolumen allein für den ersten Konverter - insgesamt seien fünf geplant - veranschlage das Unternehmen auf circa 470 Mio. Euro. Ein kleiner Teil davon, circa 30 Mio. Dollar, sei soeben via Kapitalerhöhung eingeworben worden.Interessant sei, dass die für Mercedes-Benz "reservierte" Kapazität nur knapp 42 Prozent der geplanten gesamten Anfangskapazität entspreche. Es wären also weitere Deals denkbar. Vor allem die räumliche Nähe des geplanten Konverters zur Tesla -Fabrik in Grünheide bei Berlin sorge für Fantasie. Allein der Aktienkurs spiegele diese derzeit noch nicht wider, die Kapitalerhöhung wirke nach.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie: