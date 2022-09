Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

2,58 EUR +1,57% (09.09.2022, 16:14)



TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

3,35 CAD +0,90% (09.09.2022, 16:03)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (09.09.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin zu kaufen.Rock Tech Lithium habe kürzlich weitere bedeutende Details zur gemeldeten Abnahmevereinbarung veröffentlicht. Zudem seien Erfolge bei der Finanzierung und dem Converterbau erzielt worden.Mercedes-Benz als OEM-Abnehmer bekannt gegeben: Im Rahmen der Kanada-Reise der Bundesregierung inkl. Wirtschaftsdelegation hätten Mercedes und Rock Tech Lithium die Unterzeichnung der Lithium-Abnahmevereinbarung bekannt gegeben. Der Automobilkonzern erhalte von Rock Tech Lithium ab 2026 ca. 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid (LiOH) jährlich. Das Lithiumunternehmen sichere damit bereits vor Baubeginn des Converters den Absatz von ca. 60% des jährlichen Produktionsvolumens. Miguel Lago Mascato erwarte, dass für das verbleibende Produktionsvolumen ebenfalls Abnahmevereinbarungen abgeschlossen werden könnten. Der mit Mercedes geschlossene Vertrag habe inkl. Verlängerungsoption eine Laufzeit von zehn Jahren. Die Kooperation zwischen dem bekannten Automobilunternehmen und Rock Tech Lithium unterstreiche für Miguel Lago Mascato das positive Momentum für Projekte der Lithiumwertschöpfungskette sowie das hohe Interesse der etablierten Automobilbranche an dem Converterprojekt Rock Tech Lithiums.Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen: Mit Abschluss der Kapitalerhöhung (KE) sollte der Finanzierungsbedarf zur Erreichung der nächsten Meilensteine gedeckt sein. Dem Unternehmen seien rund 40,1 Mio. CAD zugeflossen (=3,50 CAD Ø-Ausgabepreis, 11,4 Mio. Aktien). Die neuen Aktien würden zudem ein halbes Bezugsrecht pro Aktie besitzen, mit einem Wandlungspreis von 4,50 CAD pro Aktie. Weitere Kapitalmaßnahmen sollten erst im Frühjahr 2023 folgen mit dem Fokus auf die strategische Investorengewinnung und Fremdkapitaleinwerbung. Aktuell weise Rock Tech Lithium einen durchschnittlichen monatlichen Cash-Burn von 5,5 Mio. CAD (Stand: H1/22) auf. Nach Durchführung der KE verfüge Rock Tech Lithium über liquide Mittel von ca. 62,4 Mio. CAD. Die Transaktion beweise für Miguel Lago Mascato die nachhaltige Finanzierungskraft des Unternehmens. Die starken Wachstumstreiber sollten zukünftige Kapitalmaßnahmen erleichtern und positive Effekte auf den Abschluss der Fremdkapitalfinanzierung haben.Rock Tech Lithium durchlaufe bisher alle Prozessschritte auf dem Weg zum ersten Lithiumconverter in Deutschland ohne Komplikationen. Die zeitlichen Verzögerungen sollten in Anbetracht der Größenordnung und Komplexität relativiert werden.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Rock Tech Lithium-Aktie mit einem reduzierten Kursziel von 10,00 CAD (zuvor: 10,50 CAD). (Analyse vom 09.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link