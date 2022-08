Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

2,855 EUR +4,01% (18.08.22, 10:53)



TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

3,60 CAD 0,00% (17.08.2022, 21:59)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (18.08.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium - eine heiße Lithium-Wette - AktienanalyseAktien von Unternehmen aus dem Bereich Lithium standen in den vergangenen Wochen in der Anlegergunst weit oben. Nicht so Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK): Gegen den Trend büßten die Papiere des deutsch-kanadischen Unternehmen zuletzt deutlich ein, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Verantwortlich dafür sei vor allem eine Kapitalerhöhung im Volumen von gut 30 Mio. Dollar. Das Geld solle für die Vorbereitungen des Baus des Lithiumhydroxid-Konverters in Guben/Brandenburg verwendet werden, dessen Beginn für Oktober 2022 geplant sei. Die Produktionsanlage für batteriefähiges Lithiumhydroxid (Konverter) solle nach ihrer Realisierung jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid für die Batterien von einer halben Mio. Elektroautos produzieren. Das Investitionsvolumen veranschlage das Unternehmen auf circa 470 Mio. Euro. Neben der laufenden Kapitalerhöhung seien also weitere Maßnahmen erforderlich, wobei das Unternehmen eine Mischung aus Fördergeldern, Eigen- und Fremdkapital anstrebe.Derweil habe Rock Tech Lithium mit einem "renommierten und weltweit agierenden Autoproduzenten mit Stammsitz in Deutschland" eine Rahmenvereinbarung über die Belieferung mit Lithiumhydroxid geschlossen. Der Vertrag habe eine Laufzeit von fünf Jahren mit Verlängerungsoptionen. Beide Parteien hätten zudem vereinbart, bis Ende 2022 einen Fahrplan zu erstellen, um eine CO2-neutrale Produktion des Lithiumhydroxids zu erreichen. Außerdem müsse das Rohmaterial aus Abbaustätten stammen, die gemäß der IRMA auditiert seien. Der Produktionsstart sei für 2024 geplant.Auch angesichts des zu erwartenden Newsflows ist die Rock Tech Lithium-Aktie eine heiße Lithium-Wette, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 32/2022)Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie: