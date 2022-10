Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin zu kaufen.Rock Tech Lithium habe am Donnerstag weitere Details im Hinblick auf die Belieferung von Mercedes-Benz mit Lithiumhydroxid (LiOH) bekannt gegeben, welche die Tragweite der Zusammenarbeit für Rock Tech Lithium verdeutlichen und nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch den Abschluss der Converter-Finanzierung begünstigen sollten.Bereits Ende August hätten die beiden Unternehmen die Unterzeichnung einer Liefervereinbarung und eine darüber hinausgehende strategische Partnerschaft verkündet. So werde das kanadische Clean Tech-Unternehmen den schwäbischen Autobauer ab 2026 über fünf Jahre mit jährlich durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid versorgen. In Verbindung mit den bereits bekannten Abnahmevereinbarungen mit Transamine und thyssenkrupp verfüge Rock Tech Lithium nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG somit über eine hohe Visibilität für den Absatz von ca. 60% der avisierten jährlichen Lithium-Produktion. In den ersten Monaten der Vertragslaufzeit solle zunächst in Abstimmung mit dem zukünftigen Kathodenhersteller der Mercedes-Batterien eine Qualifizierungsphase durchlaufen werden, um die Batteriefertigung auf die Eigenschaften des Lithiumhydroxids abzustimmen.Das Vertragsvolumen liege nach Unternehmensangaben über die gesamte Laufzeit bei knapp 2 Mrd. CAD (Kanadischer Dollar) und entspreche somit einem durchschnittlichen LiOH-Preis von 40 Tsd. CAD pro Tonne. Auf Basis aktueller Preise an den Rohstoffmärkten für LiOH von 100 Tsd. CAD/t scheine die Kalkulation nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG eher konservativ. Rock Tech Lithium betone jedoch, dass es sich hierbei um eine grobe Indikation handle. Der Lieferpreis solle sich vielmehr in festgelegten Bandbreiten am LiOH-Marktpreis orientieren. Die Aktienanalysten der Montega AG nähmen demnach weiterhin einen durchschnittlichen LiOH-Preis von 17,6 Tsd. CAD/t an, um fortbestehende Unsicherheiten im Hinblick auf Projektkosten abzubilden.Die Konkretisierung der Liefervereinbarung zwischen Rock Tech Lithium und Mercedes erhöhe nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG die Realisierungschancen des Lithium-Projektes weiter. Selbst mit konservativen Annahmen scheine das aktuelle Bewertungsniveau unverändert attraktiv.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Rock Tech Lithium-Aktie mit einem Kursziel von 10,00 CAD. (Analyse vom 21.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link