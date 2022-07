Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

3,325 EUR -2,06% (08.07.2022, 13:29)



TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

4,45 CAD +10,42% (07.07.2022, 21:44)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (08.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin zu kaufen.Der Newsflow von Rock Tech habe in den vergangenen Tagen enorm an Dynamik gewonnen. So habe die Unterzeichnung von Term Sheets zur Lieferung des Rohstoffes Lithium-spodumen mit zwei Rohstoffhändlern vermeldet werden können. Zudem bestätige die Veröffentlichung weiterer Probenergebnisse den hohen Lithiumgehalt der eigenen Rohstoffquelle.Neben der unternehmenseigenen Mine in Georgia Lake plane Rock Tech mit einer Versorgung von 40% aus Rohstofflieferungen. Hierfür würden nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG ca. 70 Tsd. Tonnen jährlich benötigt. Mit Transamine (Hauptsitz: Genf) sei nun eines der ältesten Rohstoffhandelsunternehmen für die Versorgung mit Lithiumspodumen gewonnen worden. Die Parteien stünden aktuell in Verhandlungen über die Gründung eines Joint Ventures. Das schweizerische Unternehmen werde vor allem seine Logistik-Kompetenz in das JV einbringen, wodurch Rock Tech den Transport aus der eigenen Mine zur Produktionsstätte in Guben sicherstelle. Seit Mai 2020 verfüge Transamine zudem über einen Abnahmevertrag für Lithiumspodumen mit Core Lithium in der Größenordnung von 50 Tsd. Tonnen. Der Abschluss eines Vertrages mit Rock Tech würde nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG den externen Rohstoffbedarf Rock Techs zu rund 70% decken.Zusätzlich hierzu sei gestern die Unterzeichnung einer Vereinbarung für den Bezug von Lithiumspodumen mit thyssenkrupp Materials Trading vermeldet worden. Mit thyssenkrupp gewinne Rock Tech einen der namhaftesten Rohstoffhändler in Europa. Ausschlaggebend für die Wahl von thyssenkrupp sei gewesen, dass das Unternehmen eine sehr gute Marktstellung im australischen Markt habe, dem globalen Hauptursprungsland von Spodumen-Konzentrat. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden davon ausgehen, dass die verbleibenden 20 Tsd. Tonnen Lithiumspodumen für die Produktion in Guben durch diese Kooperation beschafft werden könnten, sodass bei Abschluss der beiden Kooperationen die Rohstoffversorgung des Lithium-Converters gesichert sei. Die Vereinbarung solle neben der Lieferung von Lithiumspodumen durch thyssenkrupp darüber hinaus eine Abnahmezusage für Lithiumhydroxid vonseiten des Handelsunternehmens enthalten. Hierdurch erhalte Rock Tech auch zunehmend Planungssicherheit auf der Absatzseite.Die Equity Story von Rock Tech nehme nach Erachten der Aktienanalysten von der Montega AG konkrete Formen an. Die Aktienanalysten von der Montega AG würden mit anhaltend positivem Newsflow rechnen und davon ausgehen, dass sich dies auch zunehmend im Aktienkurs und der Bewertung reflektiere.Miguel Lago Mascato, Analyst der Montega AG, bestätigt die Kaufempfehlung und das Kursziel von 10,50 CAD (Kanadischer Dollar) für die Rock Tech Lithium-Aktie. (Analyse vom 08.07.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link