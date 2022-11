TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

3,03 CAD -3,50% (23.11.2022, 21:17)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



NASDAQ OTC-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCKTF



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (24.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium: Gute Nachrichten, doch der Aktienkurs verharrt im Dornröschenschlaf - AktienanalyseNicht zum ersten Mal warnt Goldman Sachs vor sinkenden Lithiumpreisen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Zwar hätten die Analysten bisher stets komplett danebengelegen. Dennoch seien die einschlägigen Aktien auch dieses Mal stark unter Druck gekommen, auch Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF). Dabei liefere das Unternehmen gute Nachrichten am laufenden Band. Zum einen sei die neue Finanz- und Projektstudie (BPS) für den Lithiumhydroxid-Konverter im brandenburgischen Guben abgeschlossen worden: Obwohl die BPS sehr konservative Kostenannahmen verwende, werde der Kapitalwert vor Steuern auf rund 1,2 Mrd. Dollar geschätzt. Auch der Standort in Guben zeige sich als gute Wahl und könne kostenseitig mit internationalen Projekten mithalten. Kostensteigerungen für die Konstruktion könnten durch angepasste Erlösberechnungen kompensiert werden. Zudem habe das Unternehmen mit der Einreichung des nächsten Teilantrages eine weitere wichtige Hürde im Genehmigungsverfahren zum Bau des Konverters genommen.Damit noch nicht genug: Es sei auch noch das Ergebnis der vorläufigen Machbarkeitsstudie für das Georgia Lake-Minenprojekt in Kanada bekannt gegeben worden. Demnach betrage der geschätzte Kapitalwert der Mine 223 Mio. Dollar. Das sei deutlich mehr als der Börsenwert. Wermutstropfen: Die geplante Inbetriebnahme des Konverters in Guben sei auf das zweite Quartal 2025 verschoben worden. Damit werde den aktuellen geopolitischen Entwicklungen und den nach wie vor spürbaren Störungen der internationalen Lieferketten Rechnung getragen. Die Experten vom "ZertifikateJournal" bekräftigen dennoch ihre positive Einschätzung. Es scheine nur eine Frage der Zeit, bis sich die guten Nachrichten im Aktienkurs niederschlagen würden. (Ausgabe 46/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:2,27 EUR +3,18% (24.11.2022, 13:40)