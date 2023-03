Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin zu kaufen.Am Montag habe im brandenburgischen Guben der Spatenstich für den ersten europäischen Lithium-Converter stattgefunden. Mit Beginn des Bauprojekts trete Rock Tech nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG in eine neue Phase der Unternehmensentwicklung ein, was sich positiv auf die Finanzierung auswirken sollte.Für den Standort in der Niederlausitz habe laut CEO insbesondere die hervorragende Lage des dortigen Industriegebiets gesprochen. So verfüge der Standort neben einer Eisenbahnanbindung über direkten Anschluss an das Erdgasnetzwerk, das sich zukünftig gleichermaßen für die Versorgung mit (grünem) Wasserstoff eigne und den Energiebedarf nachhaltig sicherstelle. Auch die unmittelbare Nähe zum Nachbarland Polen sei im Hinblick auf die Verfügbarkeit von qualifizierten und günstigen Arbeitskräften ein wichtiger Faktor gewesen, zumal der südkoreanische Weltmarktführer LG Chem in Polen das derzeit größte europäische Batteriezellenwerk betreibe.Nach Ende der rund zweijährigen Bauzeit solle ab Anfang 2025 das Commissioning und zur Jahresmitte der Ramp-Up der komplexen Anlage erfolgen, die in der Spitze eine Jahresproduktion von 24.000 Tonnen Lithiumhydroxid (LiOH) leisten sollte, was zur Ausrüstung von 300 bis 500 Tsd. E-Autos genügt. Die Rohstoffversorgung mit Spodumen erfolge zu Beginn der Produktion vermutlich noch allein über externe Zulieferer, wofür sich Rock Tech laut Vorstand mit Feedstock-Lieferanten in fortgeschrittenen Gesprächen befinde. Die Förderung in der eigenen Mine dürfte 2026 starten. Bis 2030 sollten zudem 50% des Lithiums aus recycelten Batterien stammen.Für die Umsetzung der großflächigen Converter-Anlage (ca. 116.000 m2) habe Rock Tech zuletzt CAPEX in Höhe von rund 683 Mio. USD (ca. 936 Mio. CAD) veranschlagt, was eine deutliche Steigerung gegenüber der bisherigen Planung der Aktienanalysten der Montega AG von ca. 650 Mio. CAD darstelle. Jedoch habe ein Wertgutachten (BPS) jüngst den Nettobarwert des Projektes vor Steuern auf bis zu 1,2 Mrd. USD beziffert. Noch im laufenden Jahr solle in Guben ein niedriger dreistelliger Millionenbetrag investiert werden. Allerdings sei der Baubeginn zunächst auf Basis einer ersten Teilgenehmigung erfolgt, die Rock Tech die Errichtung der nicht-technischen Infrastruktur wie Bürogebäude und Zufahrtswege erlaube. Die volle Baugenehmigung dürfte bis spätestens August vorliegen und erscheine den Aktienanalysten der Montega AG unkritisch. WKN 710000 ) sollten einen zeitnahen Abschluss der Finanzierungsgespräche mit den Banken bzw. strategischen Investoren ermöglichen. Weiterhin plane Rock Tech den Kapitalbedarf zu rund 60% über FK, 10% aus Subventionen sowie 30% aus EK zu decken. Letzteres schließe nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG auch eine direkte Beteiligung von OEMs nicht aus.Rock Tech schlage mit dem Baubeginn des Converters ein neues Kapitel seiner Equity Story auf. In ihrem Modell hätten die Aktienanalysten der Montega AG nun allerdings den späteren Produktionsstart, die höheren CAPEX sowie die erhöhte Aktienzahl infolge ausgeübter Optionen berücksichtigt.Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, betrachten die Rock Tech Lithium-Aktie unverändert als hochattraktives Investment, um am Bottleneck der europäischen Elektro-Transformation zu partizipieren und bestätigen ihr Rating "kaufen" mit einem reduzierten Kursziel von 8,00 CAD (zuvor: 10,00 CAD). (Analyse vom 31.03.2023)