Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

2,095 EUR +0,72% (02.02.2023, 11:04)



TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

2,98 CAD -1,32% (01.02.2023, 21:59)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



NASDAQ OTC-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCKTF



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (02.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF) hat die Zulassung für den vorzeitigen Beginn des Baus des geplanten Lithium-Konverters im brandenburgischen Guben erhalten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das bedeute: In den kommenden Wochen könnten die notwendigen Bodenarbeiten sowie der Bau von Straßen, Büro- und Lagergebäuden für dieses strategische Rohstoffprojekt beginnen. Ab 2025 wolle das Unternehmen dort rund 24.000 Tonnen batteriefähiges Lithiumhydroxid pro Jahr produzieren. In dem Antragsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung habe es keine genehmigungsrechtlichen Einwände gegeben. Das bewerte Rock Tech als positives Zeichen für die Unterstützung des Baus des Konverters.Derweil arbeite das Unternehmen mit Hochdruck am Finanzierungspaket im Volumen von rund 700 Mio. Euro. Neben Krediten von mindestens 450 Mio. Euro sollten auch Investoren einen guten Teil dazu beisteuern. Wie wir hören, ist bei dem Kreditpaket auch eine Staatsbürgschaft im Gespräch, so die Experten vom "ZertifikateJournal". Die Experten vom "ZertifikateJournal" würden erwarten, dass Rock Tech die Finanzierung bis Mitte des Jahres unter Dach und Fach bringe.Derweil habe, wie die Experten vom "ZertifikateJournal" aus gut unterrichteten Kreisen erfahren würden, Investor Peter Thiel seine Anteile an dem Unternehmen aufgestockt. Anfang 2021 habe sein Einstieg für Furore gesorgt. Als dies bekannt geworden sei, habe sich der Kurs innerhalb weniger Tage vervielfacht. Thiel habe zunächst 5 Prozent des Lithiumunternehmens direkt erworben - und eine Option auf weitere 5 Prozent. Diese habe Thiel nun gezogen, womit er zum zweitgrößten Aktionär aufsteige.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie: