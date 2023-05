Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Rock Tech Lithium-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

1,572 EUR +1,55% (17.05.2023, 22:26)



TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

2,31 CAD +2,67% (17.05.2023, 21:59)



ISIN Rock Tech Lithium-Aktie:

CA77273P2017



WKN Rock Tech Lithium-Aktie:

A1XF0V



Ticker-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RJIB



TSX Venture-Symbol Rock Tech Lithium-Aktie:

RCK



Kurzprofil Rock Tech Lithium Inc.:



Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (17.05.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK) weiterhin zu kaufen.Rock Tech habe jüngst den Abschluss der letzten technischen Studie zur Errichtung des Lithium-Converters in Guben bekannt gegeben, sodass die Bauphase planmäßig vorangehe. Zudem sei die Deutsche Bank als "Placement Agent" für die Projektfinanzierung benannt worden.Die sogenannte "Front-End-Loading-Studie Stufe 3" (FEL3) enthalte ausführliche Spezifikationen zu Bau, Inbetriebnahme, Ramp Up und Betrieb des zukünftigen Lithiumhydroxid-Converters sowie genauere Kostenannahmen. Damit seien die Ausführungs- und Entwurfsplanungen (Basic Engineering) für alle Anlagenbereiche abgeschlossen worden. Anhand der Studie könne nun die finale Auswahl der Anlagenkomponenten und die Konkretisierung der Prozessschemata vorgenommen werden.Da sich die in der vorgelagerten "Bankable Project Study" (BPS) getroffenen Annahmen als belastbar erwiesen hätten, seien keine Änderungen am avisierten Produktionsverfahren zur Lithiumgewinnung erforderlich. Nachdem Rock Tech im März 2023 die erste Teilgenehmigung (TG1) zur Errichtung aller nicht-prozessrelevanten Gebäude und der Infrastruktur am Standort Guben erhalten habe, erwarte das Unternehmen die volle Genehmigung (TG2) bis spätestens Q4/23. Die Inbetriebnahme sei weiterhin für Q4/25 geplant, wobei Lithiumhydroxid Monohydrat (LHM) in Batteriequalität erstmals in Q1/26 die Anlage verlassen solle.Die FEL3-Studie liefere eine wesentlich genauere Projektkalkulation und basiere laut Rock Tech auf bereits vorliegenden konkreten Angeboten vor allem seitens europäischer Lieferanten und Engineering-Dienstleister. Der Kapitalwert der Anlage nach Steuern liege demnach nun bei 1,246 Mrd. USD (Diskontierungsfaktor: 8%). Aus dem Betrieb solle ein geschätztes operatives Ergebnis (EBITDA) von 305 Mio. USD p.a. bzw. ein jährlicher Cashflow nach Steuern von 199 Mio. USD resultieren. Der Kalkulation lägen geschätzte Betriebskosten in Höhe von 5.252 USD/t LHM und ein Durchschnittserlös von 31.771 USD/t LHM zugrunde. Demgegenüber stünden inflationsbedingt nochmals erhöhte CAPEX von 762 Mio. USD. Die Anlage dürfte sich laut Studie 3,6 Jahre nach dem SOP amortisieren.Nach Mandatierung der Deutschen Bank zeige sich Rock Techs Management zuversichtlich, innerhalb der nächsten Monate die notwendigen Partnerschaften zur (Eigenkapital-)Finanzierung des Projekts abzuschließen. Die Aktienanalysten der Montega AG hätten bislang keine Eigenkapitalmaßnahmen modelliert, würden aber unverändert davon ausgehen, dass rund 30% der Investitionssumme aus EK zu decken seien.Die Erfolgsaussichten für die Finanzierung des Converters hätten sich durch die FEL3-Studie sowie die Gewinnung eines namhaften Placement Agents nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG erheblich verbessert. Wenngleich noch signifikante Verwässerungseffekte zu erwarten seien, würden die Aktienanalysten der Montega AG das Chance-Risiko-Verhältnis bei Rock Tech weiterhin als sehr attraktiv erachten.Folglich bestätigen Patrick Speck und Miguel Lago Mascato, Analysten der Montega AG, ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von 8,00 CAD für die Rock Tech Lithium-Aktie. (Analyse vom 17.05.2023)