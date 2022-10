TSX Venture-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:

Rock Tech Lithium Inc. (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF) ist eine kanadische Explorations-Gesellschaft mit Sitz in Vancouver/British Columbia. Ziel des Unternehmens ist es, Liegenschaften mit hohen Anteilen von Metallen, die für die Energiespeicherung (Batterien) bzw. den Bereich "e-mobility" benötigt werden, zu finden und zu entwickeln. (27.10.2022/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Rock Tech Lithium-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Bei Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017, WKN: A1XF0V, Ticker-Symbol: RJIB, TSX Venture-Symbol: RCK, NASDAQ OTC-Symbol: RCKTF) zahlt sich die Geduld allmählich aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Lithium-Junior habe einen bindenden Abnahmevertrag mit Mercedes-Benz geschlossen. Im Rahmen der im August angekündigten strategischen Partnerschaft hätten die beiden Gesellschaften eine endgültige Liefervereinbarung über durchschnittlich 10.000 Tonnen Lithiumhydroxid in Batteriequalität pro Jahr geschlossen. Über die fünfjährige Vertragsdauer und eine zuvor beginnende Qualifizierungsphase habe der Vertrag einen geschätzten Verkaufswert von rund 1,5 Mrd. Euro und werde den im brandenburgischen Guben geplanten Konverter zu rund 40 Prozent auslasten. Auf Basis der Zahlen errechne sich ein Preis von 30.000 Dollar je Tonne Lithium. Dem stehe ein aktueller Marktpreis von 75.000 Dollar gegenüber. Da die Lieferungen an Mercedes-Benz frühestens 2026 beginnen würden, bestehe somit durchaus noch Spielraum nach oben."Die weitere Konkretisierung der langfristigen Partnerschaft zwischen Mercedes-Benz und Rock Tech Lithium sollte positive Auswirkungen auf die fortlaufenden Finanzierungsgespräche haben und die Erfolgswahrscheinlichkeit verbessern", würden die Analysten von Montega erklären. Aktuell prüfe die Europäische Investitionsbank die Vergabe von Kreditmitteln (150 Mio. Euro) für das Konverter-Vorhaben. "Auch auf die fortgeschrittenen Gespräche mit dem bestehenden Bankenkonsortium sollte die Nachricht beschleunigend wirken, sodass wir positiven Newsflow diesbezüglich erwarten", so die Experten. Insgesamt bestehe für den Konverter ein Finanzierungsbedarf von mehr als 500 Mio. Euro. Die Story bleibt also heiß, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 42/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Rock Tech Lithium-Aktie:2,465 EUR -2,95% (27.10.2022, 10:35)