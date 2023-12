Wien (www.aktiencheck.de) - Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO) (+2,8%) vollzog gestern die Übernahme des Unternehmens Carmot Therapeutics, welches sich auf die pharmazeutische Bekämpfung von Fettleibigkeit und Diabetes spezialisiert, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Spotify (ISIN: LU1778762911, WKN: A2JEGN, Ticker-Symbol: 639, NYSE-Symbol: SPOT) (+7,5%) habe gestern angekündigt, 1.500 Stellen zu streichen, um die eigene Profitabilität zu steigern. Bereits in den vergangenen Monaten habe das Unternehmen größere Kündigungswellen veranlasst, welche jedoch im Ausmaß geringer ausgefallen seien.Angesichts der vierteljährlichen Überprüfung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei die Aktie von Uber Technologies (ISIN: US90353T1007, WKN: A2PHHG, Ticker-Symbol: UT8, NYSE-Symbol: UBER) (+2,2%) als prominentester Neuzugang in den Index aufgenommen worden. (05.12.2023/ac/a/m)