Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (11.01.2024/ac/a/a)



München (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse der Bank Vontobel Europe AG:Mit seiner Übernahme der amerikanischen Carmot Therapeutics für bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar möchte Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) im Markt für Abnehmpräparate mitmischen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Seien die Branchenleader Novo Nordisk und Eli Lilly noch einzuholen?Das Jahr 2023 sei ein schwieriges für Roche gewesen. Seit Jahresbeginn hätten die Roche-Valoren knapp 14,50 Prozent verloren (Stand 06.12.2023). Grund dafür seien Rückschläge bei drei potenziellen Blockbuster-Kandidaten in der Pipeline sowie zusätzlicher Druck auf bestehende Umsätze durch die Zulassung sogenannter Biosimilars gewesen. Die Spitzenumsätze in der Diagnostiksparte bedingt durch die Corona-Pandemie hätten sich aber weiterhin normalisiert. Insofern könnte Roche seine Pipeline weiter durch strategische Akquisitionen stärken.So habe der Basler Pharmakonzern die Übernahme der nicht börsennotierten und derzeit im Privatbesitz befindlichen US-amerikanischen "Carmot Therapeutics" für bis zu 3,1 Milliarden US-Dollar gemeldet. Dieser Betrag setze sich aus einer Zahlung über 2,7 Milliarden US-Dollar sowie einer zusätzlichen Meilensteinzahlung von 400 Millionen zusammen.Durch die Übernahme erhalte Roche Zugang zur Pipeline des Unternehmens, die unter anderem den Wirkstoffkandidaten "CT-388" enthalte, ein Peptid (Eiweissmolekül), dass das Hungergefühl beeinflussen könne. Dieser vielversprechende Phase-II-Kandidat basiere auf dem berühmten GLP-1/GIP-Rezeptor und biete Möglichkeiten zur Behandlung von Adipositas (Fettleibigkeit) bei Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes. Roche stufe diesen Wirkstoffkandidaten als vielversprechend für Verwendung in Einzel- sowie Kombinationstherapien ein. Erste Daten aus der aktuellen klinischen Phase-II erhoffe sich Roche im ersten Halbjahr 2024. Ein weiterer Pipeline-Kandidat "CT-996", aktuell in der klinischen Phase-I, verfüge über eine orale Verabreichungsform und solle ebenfalls zur Behandlung von Adipositas bei Patienten mit und ohne Typ-2-Diabetes eingesetzt werden können. Bis zu einem möglichen Markteinritt dürfte es hier allerdings noch ein paar Jahre dauern.Die Übernahme, die Roche in diesem Bereich getätigt habe, zeige das große Marktpotenzial, dass dieser Wirkstoffgattung zugesprochen werde. Tatsächlich würden Medikamente auf GLP-1-Basis als Blockbuster in der Pharmaindustrie gelten. Auch, wenn die Konkurrenz mit Novo Nordisk (ISIN DK0060534915 / WKN A1XA8R) und Eli Lilly bereits einiges an Vorsprung vorzuweisen habe, scheine der Markt für Roche immer noch attraktiv und groß genug für dessen Engagement zu sein.Immer mehr Menschen würden unter Adipositas oder Diabetes leiden und das dänische Unternehmen Novo Nordisk gelte als führend für Behandlungstherapien in diesem Bereich. Operativ fokussiert sei das Unternehmen auf die Produktionssteigerung und die Vermarktung seiner beiden Blockbuster-Medikamente "Wegovy" zur Gewichtsreduktion und "Ozempic" gegen Diabestes. Diese Wirkstoffe würden den Wirkstoff Semaglutid enthalten, der die Wirkung eines im Darm produzierten Hormons hervorrufe, dass ein Sättigungsgefühl hervorrufe. Entsprechend würden Anwender dieses Wirkstoffes einen Gewichtsverlust von bis zu 15 Prozent erreichen. Novo Nordisk fokussiere weiter den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für den Vertrieb seiner beiden Wirkstoffe zur Deckung des großen Bedarfs.Mit Blick über den Atlantik habe der US-Pharmariese Eli Lilly die Zulassung für einen eigenen Abnehm-Wirkstoff erhalten, der in den USA unter dem Namen "Zepbound" vermarktet werde. Dieses Medikament sei bereits seit 2022 unter dem Namen "Mounjaro" zugelassen worden, allerdings für Diabetes. "Zepbound" solle Eli Lilly zufolge mit einem Listenpreis von knapp 1.060 US-Dollar erhältlich sein, was günstiger wäre als der Konkurrent "Wegovy" mit 1.349 US-Dollar pro Packung. Auch Eli Lilly kündigte erhebliche Investitionen in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten an, so die Bank Vontobel Europe AG. (Ausgabe Januar 2024)Da der weitere Kursverlauf der Aktien von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig ist, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können.