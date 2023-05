Börsenplätze Roche-Aktie:



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (31.05.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), hebt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Roche Holding AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) an.Ganz nach Tradition habe Roche im abgelaufenen Quartal lediglich Einblick in die Umsatzzahlen der Gruppe gewährt, welche solide ausgefallen seien. In der Pharma-Sparte mache das Arzneimittel Vabysmo auf sich Aufmerksam, habe dieses doch erst vor wenigen Quartalen das grüne Licht der Regulierungsbehörden erhalten und bereits dank enormer Wachstumsraten die Analystenschätzungen bei weitem übertroffen.Im laufenden Geschäftsjahr würden 14 weitere Spätphasen-Studienergebnisse erwartet. Nach einer Reihe an enttäuschenden Forschungsrückschlägen im vergangenen Jahr seien hier Erfolge essenziell, um das Vertrauen der Anleger:innen zurückzugewinnen. Das Geschäftsjahr 2023 werde eine Art Übergangsjahr für Roche werden, in welchem die Problematiken der Biosimilar-Erosion der vergangenen Quartale sowie der sukzessive Wegfall des COVID-19-Geschäfts langsam aber sicher in den Hintergrund treten würden.Investor:innen würden nun auf die weitere Entwicklung des Kerngeschäfts ins Jahr 2024 hinein sowie auf neue R&D-Entwicklungen fokussiert sein. Bewertungsseitig würden sich zurzeit auf Basis von KGV, EV/EBIT und EV/Sales für 2023/24e Abschläge von rund 4% im Vergleich zur Peer-Group beobachten lassen, während historisch gesehen Roche meist mit einer Prämie von 10% bis 15% gehandelt worden sei. Diessei für den Analysten allerdings nachvollziehbar, befinde sich Roche doch in einer Übergangsphase hin zu neuen Wachstumstreibern.Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bekräftigt daher seine "halten"-Empfehlung, erhöht das Kursziel angesichts der rasanten Entwicklung von Vabysmo allerdings leicht von CHF 320 auf CHF 330. (Analyse vom 31.05.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity