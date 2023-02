Börsenplätze Roche-Aktie:



L&S-Kurs Roche-Aktie:

306,60 EUR -0,52% (15.02.2023, 11:00)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Aktie:

303,00 CHF +0,26% (15.02.2023, 11:03)



ISIN Roche-Aktie:

CH0012032113



WKN Roche-Aktie:

851311



Ticker-Symbol Roche-Aktie:

RHO



SIX Swiss Exchange-Symbol Roche-Aktie:

RO



NASDAQ OTC-Symbol Roche-Aktie:

RHHBF



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (15.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Roche Holding AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF).Der Jahresbericht für das Geschäftsjahr 2022 von Roche sei sowohl in puncto Umsatz als auch Gewinn im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Der Ausblick für 2023 werde durch einen starken Rückgang der Nachfrage nach Corona-Produkten getrübt. Nach einer Reihe an enttäuschenden Forschungsrückschlägen im vergangenen Jahr würden die wichtigsten Daten-Veröffentlichungen in 2023 von den Anleger:innen besonders genau unter die Lupe genommen werden - immerhin gehe es um das Vertrauen in die R&D-Pipeline des Unternehmens.Roche kämpfe weiterhin mit den negativen Auswirkungen von Biosimilars, welche die Umsätze etablierter Krebsmedikamente deutlich drücken würden. Allerdings sei an dieser Stelle angemerkt, dass diese negative Dynamik schon deutlich abgenommen habe. Wie CEO Severin Schwan korrekterweise angemerkt habe, laufe das Kerngeschäft weiterhin robust und kann respektable Wachstumszahlen im hohen einstelligen Prozentbereich vorweisen.Das Geschäftsjahr 2023 werde eine Art Übergangsjahr für Roche werden, in welchem die Problematiken der Biosimilar-Erosion sowie der sukzessive Wegfall des COVID-19-Geschäfts langsam aber sicher in den Hintergrund treten würden und Investor:innen auf die weitere Entwicklung des Kerngeschäfts ins Jahr 2024 hinein sowie neue spannende R&D-Entwicklungen fokussiert sein werden.Daher sieht Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, auf Jahressicht kein größeres Aufwärtspotenzial der Roche-(Inhaber-)Aktie und bekräftigt seine "halten"-Empfehlung. Aufgrund des Anteilsverkaufs eines der Mitglieder der Familienaktionärsgruppe und dem damit einhergehenden Kursrutsch reduziere er sein Kursziel auf CHF 320. (Analyse vom 15.02.2023)Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity