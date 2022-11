ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



SIX Swiss Exchange-Symbol Roche-Genussschein:

ROG



NASDAQ OTC-Symbol Roche-Genussschein:

RHHVF



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (14.11.2022/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Roche: Neues Alzheimer-Medikament Gantenerumab liefert enttäuschende ErgebnisseDie Aktien der Roche Holding AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) fielen am Montag um mehr als 3%, nachdem der Schweizer Arzneimittelhersteller bekannt gab, dass sein Alzheimer-Medikamentenkandidat namens Gantenerumab das Fortschreiten der Demenz nicht eindeutig verlangsamen konnte, so die Experten von XTB.Im Vergleich zu Placebos habe das Medikament in den beiden Studien keine statistisch signifikante Wirkung gezeigt, so das Unternehmen. Trotz der negativen Nachrichten hätten die Analysten von Jefferies ihre Kaufempfehlung für die Aktie beibehalten, da ihrer Meinung nach das Scheitern von Gantenerumab weithin angenommen worden sei und längerfristige Käufer der Aktie die Verluste abmildern sollten. (News vom 14.11.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link L&S-Kurs Roche-Genussschein:322,4500 EUR -3,99% (14.11.2022, 14:22)SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:314,20 CHF -3,50% (14.11.2022, 14:05)