Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (14.07.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmagiganten Roche AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) unter die Lupe.Roche könnte schon in den kommenden Tagen über einen Milliarden-Deal informieren. Wie das "Wall Street Journal" berichte, führt der Basler Konzern derzeit mit dem US-Biotechunternehmen Roivant Gespräche über den Kauf eines experimentellen Magenmittels. Dabei könnte Roche sich das mehr als 7 Mrd. USD kosten lassen.Laut "WSJ" werde das Mittel zur Behandlung von Magenerkrankungen wie Colitis ulcerosa und Morbus Crohn derzeit in späten klinischen Studien der Phase 3 erprobt. Diese verwandten chronischen Erkrankungen würden durch ein gestörtes Immunsystem verursacht, das zu Entzündungen und Geschwüren im Dickdarm und im Magen-Darm-Trakt führe.Den Angaben zufolge könnte die Transaktion zwischen den beiden Konzernen schon in den kommenden Tagen bekanntgegeben werden. Das Blatt berufe sich dabei auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien. Allerdings könnten die Gespräche auch immer noch scheitern und ein anderer Käufer könnte auf den Plan treten, zitiere die Zeitung eine der Personen.Das Biotechunternehmen Roivant habe das experimentelle Magenmittel den Angaben zufolge im Rahmen eines Deals mit Pfizer erworben. Ende letzten Jahres hätten die beiden US-Unternehmen bekanntgegeben, dass Roivant eine neue Tochtergesellschaft gründen werde, um die Entwicklung des Medikaments mit der Bezeichnung RVT-3101 zu finanzieren.Der US-Pharmariese Pfizer halte einen Anteil von 25% an der Tochtergesellschaft und habe die kommerziellen Rechte außerhalb der USA und Japans, berichte das Blatt weiter. Allerdings habe das Blatt den eigenen Angaben zufolge nicht erfahren können, was mit dem Anteil von Pfizer im Falle eines Deals geschehen würde.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Roche-Aktie: