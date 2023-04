Börsenplätze Roche-Genussschein:



L&S-Kurs Roche-Genussschein:

283,40 EUR -2,11% (26.04.2023, 09:53)



SIX Swiss Exchange-Kurs Roche-Genussschein:

278,15 CHF -1,33% (26.04.2023, 09:46)



ISIN Roche-Genussschein:

CH0012032048



WKN Roche-Genussschein:

855167



Ticker-Symbol Roche-Genussschein:

RHO5



SIX Swiss Exchange-Symbol Roche-Genussschein:

ROG



NASDAQ OTC-Symbol Roche-Genussschein:

RHHVF



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (26.04.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roche-Analyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Analyse den Genussschein des Pharmakonzerns Roche Holding AG (ISIN: CH0012032048, WKN: 855167, Ticker-Symbol: RHO5, SIX Swiss Exchange-Symbol: ROG, NASDAQ OTC-Symbol: RHHVF) unter die Lupe.Stark gesunkene Einnahmen in der Covid-Diagnostik hätten dem Pharmakonzern Roche im ersten Quartal einen Umsatzrückgang eingebrockt. Wenngleich das Basisgeschäft rund gelaufen sei und sich viel beachtete jüngere Produkte wie das Augenmedikament Vabysmo stark entwickelt hätten, hätten die Schweizer den Einbußen nicht genügend entgegenzusetzen gehabt.Der Erlös sei um sieben Prozent auf 15,3 Milliarden Schweizer Franken gesunken (rund 15,6 Milliarden Euro), wie der Konzern am Mittwoch in Basel mitgeteilt habe. Analysten hätten allerdings mit einem stärkeren Rückgang gerechnet. Zudem habe der starke Dollar belastet, zu konstanten Wechselkursen habe das Minus drei Prozent betragen.Der seit Mitte März amtierende neue Konzernchef Thomas Schinecker habe die noch von seinem Vorgänger Severin Schwan formulierten vorsichtigen Jahresziele bekräftigt. So gehe der Konzern zu konstanten Wechselkursen von einem Rückgang der Umsätze im niedrigen einstelligen Prozentbereich aus, dabei rechne Roche weiter mit Umsatzeinbußen im Corona-Geschäft von rund fünf Milliarden Franken. Im Einklang mit den Erlösen dürfte sich auch der Gewinn je Aktie (EPS) entwickeln. Gewinnkennziffern veröffentliche Roche traditionell erst zur Halbjahresbilanz.Die sinkende Nachfrage nach Covid-Tests sei indes keine Überraschung, mit dem Abflauen der Pandemie leide die Branche unter einem schwächeren Corona-Geschäft. Auch die Schweizer hätten den Markt darauf eingestellt. Betroffen sei vor allem die Diagnostiksparte, in der die Verkäufe zum Jahresauftakt im Vergleich zu der noch außergewöhnlich hohen Nachfrage im Vorjahr währungsbereinigt um 28 Prozent zurückgegangen seien, habe es geheißen. Das Basisgeschäft in diesem Segment sei indes um vier Prozent gewachsen.Roche habe ein glanzloses Zahlenwerk vorgelegt. Die Aktie verliere zur Stunde knapp zwei Prozent. "Der Aktionär" favorisiert derzeit aus fundamentalen und charttechnischen Aspekten in der Schweiz den Roche-Konkurrenten Novartis, so Michel Doepke. Das Unternehmen habe am Dienstag vielversprechende Zahlen vorgelegt und seine Ziele für 2023 sogar erhöht. (Analyse vom 26.04.2023)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link