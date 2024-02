SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Roche-Aktie:

Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (12.02.2024/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Roche Holding AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF).Für Roche werde es in nächster Zeit wichtig sein, das COVID-19 Geschäft im Rückspiegel zu lassen und sich auf neue Geschäftsbereiche zu konzentrieren. Hier steche vor allem der GLP-Markt hervor, in dem Roche eigentlich schon einer der größten Player sein sollte. Mit dem Kauf von Carmot könne man hier hoffentlich vergangene Fehlentscheidungen ausgleichen.Bewertungstechnisch schaue die Firma ebenfalls sehr interessant aus. Vor allem nach der EV/Sales Multiple handele Roche normalerweise zu einem Aufschlag von ungefähr 10%, aufgrund des Kursverfalls habe sich das mittlerweile zu einem Abschlag von ungefähr 10% gedreht. Auch nach KGV und EV/EBIT sei Roche niedriger bewertet als historisch, vor allem im Vergleich zur Peer-Group. Aufgrund dieses Bewertungsbildes und einer diversifizierten Pipeline sei der Analyst bei Roche sehr optimistisch. Zwar habe die Firma in letzter Zeit Rückschläge hinnehmen müssen (Stichwort Alzheimer), aber damit müsse man in einem Unternehmen, dass sich stark auf hauseigene Forschung verlasse, rechnen. Langfristig überwögen aber die Vorteile.Auf Basis eines Multiple-Bewertungsansatzes bleibt Raphael Schicho, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, somit bei seinem Kursziel von CHF 300 und empfiehl einen Kauf. (Analyse vom 12.02.2024)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity