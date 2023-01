7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person oder eine sonstige natürliche Person von Raiffeisen Research besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.



Kurzprofil Roche Holding AG:



Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) mit Hauptsitz in Basel, Schweiz, ist ein globales Unternehmen mit Vorreiterrolle in der Erforschung und Entwicklung von Medikamenten und Diagnostika. Dank der Kombination von Pharma und Diagnostika unter einem Dach ist Roche führend in der personalisierten Medizin. Roche ist das größte Biotech-Unternehmen weltweit mit differenzierten Medikamenten für die Onkologie, Immunologie, Infektionskrankheiten, Augenheilkunde und Erkrankungen des Zentralnervensystems sowie auch der bedeutendste Anbieter von In-vitro-Diagnostika und gewebebasierten Krebstests und ein Pionier im Diabetesmanagement.



Seit der Gründung im Jahr 1896 erforscht Roche bessere Wege, um Krankheiten zu verhindern, zu erkennen und zu behandeln und leistet einen nachhaltigen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung. Zum Ziel des Unternehmens gehört es durch Kooperationen mit allen relevanten Partnern den Zugang von Patienten zu medizinischen Innovationen zu verbessern. Auf der Liste der unentbehrlichen Arzneimittel der Weltgesundheitsorganisation stehen heute mehr als 30 von Roche entwickelte Medikamente, darunter lebensrettende Antibiotika, Malariamittel und Krebsmedikamente. Ausgezeichnet wurde Roche zudem bereits das elfte Jahr in Folge als eines der nachhaltigsten Unternehmen innerhalb der Pharmabranche im Dow Jones Sustainability Index (DJSI). (11.01.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Roche-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt die Aktie der Roche Holding AG (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Exchange-Symbol: RO, NASDAQ OTC-Symbol: RHHBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Wie für den Schweizer Pharmariesen üblich gebe dieser zum jeweils ersten und dritten Quartal eines Geschäftsjahres nur Einblick in seine Umsatzzahlen. Der konzernübergreifende Umsatz von Roche habe sich im dritten Quartal 2022 auf CHF 14,74 Mrd. beziffert und sei damit leicht unter den Analystenschätzungen von im Schnitt CHF 15,16 Mrd. angesiedelt gewesen. Grund hierfür sei ein etwas stärker als erwarteter Rückgang der Nachfrage nach Covid-19-Produkten.Das Management habe den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr bestätigt: So rechne man weiterhin mit einem Umsatz-"Wachstum" zwischen Stagnation und einem Anstieg im niedrigen einstelligen Prozentbereich sowie einem Anstieg des bereinigten Gewinns im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich. Diese Prognose erscheine den Analysten der RBI als konservativ, da sich der bereinigte Gewinn je Aktie im ersten Halbjahr bereits um mehr als 11% (währungsbereinigt ebenso 11%) verbessert habe.Der Konzern wolle seiner Dividendenpolitik treu bleiben und auch für das Geschäftsjahr 2022 eine höhere Dividende auszahlen.Nachdem Vabysmo (Sehkraft) Anfang 2022 in den USA zugelassen worden sei, habe das Medikament vergangenen Oktober auch das grüne Licht in der EU erhalten. Mit einem Umsatz von insgesamt CHF 282 Mio. seit Erstzulassung entpuppe sich der Arzneistoff schon jetzt als neuer Wachstumstreiber der Pharma-Sparte.Der langjährige CEO Severin Schwan werde 2023 vom Leiter der Diagnostik-Sparte, Thomas Schinecker, abgelöst werden. Thomas Schinecker, der seit zwölf Jahren im Konzern tätig sei, werde allgemein als logischer Nachfolger gesehen - die nötigen Stimmen bei der Hauptversammlung kommenden März würden als gesichert gelten. Eine strategische Neuausrichtung des Konzerns gelte als äußerst unwahrscheinlich.Ganz nach Tradition habe Roche im dritten Quartal 2022 lediglich Umsatzzahlen bekannt gegeben. Diese seien aufgrund eines stärker als von Analysten erwarteten Rückgangs der Nachfrage nach Covid-19-Produkten leicht unter dem Konsens zu liegen gekommen. Der Ausblick sei allerdings bestätigt sowie die Dividendenpolitik bekräftigt worden. Das kürzlich nun auch in der EU zugelassene Medikament Vabysmo (Sehkraft) entpuppe sich schon jetzt als Wachstumstreiber. Im Bereich R&D habe Roche mit den Studienergebnissen von Gantenerumab (Alzheimer) erneut einen nennenswerten Forschungsrückschlag im Jahr 2022 vermeldet. Aufgrund voriger Forschungserfolge der Konkurrenz in diesem Bereich sei die Enttäuschung unter den Anleger:innen besonders groß gewesen. Roche kämpfe weiterhin mit den negativen Auswirkungen von Biosimilars, welche die Umsätze etablierter Krebsmedikamente deutlich drücken würden. Zwar habe Roche in den vergangenen Jahren das Produktportfolio deutlich mehr diversifiziert, allerdings dürfe der Einfluss dieser Problematik auf das kurz- sowie mittelfristige Wachstum des Unternehmens nicht unterschätzt werden.Aufgrund des Forschungsrückschlags sehen wir auf Jahressicht kein größeres Aufwärtspotenzial für die Roche-Aktie, legen daher unser Kursziel auf CHF 370 fest und sprechen eine "halten"-Empfehlung aus, so Benedikt-Luka Antic, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.01.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen