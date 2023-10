In Europa hingegen habe man untertags in Richtung EZB geblickt. Der EZB-Rat belasse nämlich die Leitzinsen auf dem aktuellen Niveau (Hauptrefinanzierungssatz bei 4,5%; Einlagesatz bei 4,0%). Die im September eingeführte Forward Guidance, welche ein Ende des Zinszyklus unter der Bedingung von höher-für-länger suggeriere, sei bestätigt worden. Entscheidungen zu geldpolitischen Instrumenten zur Verringerung der Überschussliquidität (APP, PEPP, TLTROs, Mindestreservesatz) seien nicht getroffen worden. Die EZB-Entscheidung habe weitgehend die Erwartungen erfüllt, aber dennoch zu sinkenden Benchmark-Renditen geführt. Dies habe zwar zwischenzeitlich DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) & Co. gestützt, im nachbörslichen Handel hätten sich diese aber ebenfalls dem Abwärtsdruck aus den USA beugen müssen. Das Wiener Parkett sei feiertagsbedingt geschlossen geblieben.



In Asien handele die Mehrheit der Indices heute Morgen im Plus. Makroseitig stehe heute der PCE Preisindex in den USA auf der Agenda, der Kalender werde aber weiterhin mehrheitlich von Unternehmensmeldungen rund um den Globus dominiert.



Einem unerwartet starken Aufbau an Rohöl- und Benzinlagerbeständen in den USA sei Dank, seien die Ölpreise unter Druck gekomen. Das Barrel der Nordseesorte Brent koste nun wieder weniger als USD 90. Gold als sicherer Hafen sei weiterhin gefragt. Selbiges gelte für das vermeintliche digitale Gold. Der Bitcoin scheine sich langsam, aber sicher jenseits der Marke von USD 30.000 festzusetzen. (27.10.2023/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Robuste US-Konjunkturdaten konnten den Abwärtstrend an den Aktienbörsen nicht aufhalten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).So sei beispielsweise das US-BIP mit 4,9% auf Jahressicht deutlich stärker gewachsen, als vom Konsens erwartet (4,3%). Auch die Auftragseingänge aus dem Vormonat seien stärker ausgefallen als prognostiziert. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe seien dagegen etwas höher als erwartet gewesen, hätten sich aber weiterhin auf niedrigem Niveau bewegt. Als Reaktion auf die schwächeren Arbeitsmarktdaten habe das Renditeniveau bei den US-Treasuries leicht nachgegeben. Dem Aktienmarkt habe dies jedoch kaum geholfen. Dieser habe nach wie vor unter diversen Hiobsbotschaften aus dem Tech-Sektor geächzt. Nach Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, NASDAQ-Symbol: GOOGL) am Vortag sei es nun die Aktie von Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: META) gewesen, die nach dem Quartalsausweis nachgegeben und den NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) belastet habe. Damit habe der Index seine Korrektur ausgeweitet.