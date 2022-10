Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der US-Arbeitsmarkt strotze vor Stärke, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Lage am Arbeitsmarkt in den USA sei damit nach wie vor so eng, dass die FED an ihrem Plan festhalten dürfte, die Zinsen noch weiter deutlich anzuheben. Noch vor wenigen Tagen hätten schwache Wirtschaftsdaten indes bei Marktteilnehmern Hoffnung auf einen weniger restriktiven geldpolitischen Kurs der US-Notenbank aufkommen lassen und vorübergehend eine Erholungsrally angefacht.Am deutschen Aktienmarkt drohe eine nachhaltige Rückkehr des DAX unter die wichtige 12.500-Punkte-Marke. Im weiteren Verlauf dürfte deshalb die 12.000-Punkte-Marke erneut getestet werden. Auch die alten Tiefs könnten noch einmal in Reichweite gelangen. (07.10.2022/ac/a/m)