Trotz der trüben Stimmung am heimischen Wirtschaftsstandort zeige sich der deutsche Aktienmarkt halbwegs stabil. Zwar hätten die Kurse in der vergangenen Handelswoche weiter leicht nachgegeben, aber würden sie sich immer noch auf hohem Niveau befinden. Das liege auch daran, dass trotz schwächelnder Investitionsgüternachfrage die Weltwirtschaft dieses Jahr mit einem Wachstum von knapp drei Prozent abschließen werde - mit steigender Tendenz im nächsten Jahr.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) bestehe aus global operierenden Unternehmen. Mehr als die Hälfte von Produktion, Umsatz und Gewinnen der DAX-Mitglieder finde in anderen Ländern statt. Davon würden auch die börsennotierten Unternehmen aus Deutschland profitieren. Sollte sich also in den kommenden Monaten die schlechte Stimmung am Standort Deutschland auf die Kursentwicklung legen, könnte dies eher eine Gelegenheit bieten, deutsche Aktien zu moderaten Kursen zu erwerben.



In Europa sei der Blick auf Donnerstag dieser Woche gerichtet, denn der Zinsentscheid der EZB stehe an. Die Analysten würden erwarten, dass das Leitzinsniveau beibehalten werde, doch mit den jüngst angezogenen Inflationserwartungen erscheine die Abstimmung im EZB-Rat hinsichtlich einer weiteren Zinserhöhung wieder etwas offener. Für die USA seien die Inflationszahlen am Mittwoch das Datenhighlight. (Ausgabe vom 11.09.2023) (12.09.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Wirtschaftsdaten der vergangenen Woche waren aus deutscher Sicht alles andere als erfreulich, so die Analysten der DekaBank.Die zyklischen Belastungen würden weiter hoch bleiben: Die weltweite Nachfrage nach Industriegütern laufe nicht gut. Das treffe Deutschland aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur besonders heftig. Wie solle es der deutschen Industrie gutgehen, wenn die Importe in China um sieben Prozent im Jahresvergleich schrumpfen würden? Das chinesische Wirtschaftswunder sei vorbei, es sei beeindruckend genug gewesen. Die US-Wirtschaft laufe besser, aber dort sei die Politik bestrebt, wieder mehr Industrieproduktion in das eigene Land zurückzuholen. Auch hier sei also für die deutsche Industrie keine durchgreifende Besserung zu erwarten.