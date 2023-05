NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

38,87 EUR +7,41% (10.05.2023, 22:03)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (12.05.2023/ac/a/n)



London (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Barclays:Mario Lu, Analyst von Barclays, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) von 28 auf 32 USD.Das EBITDA des Entwicklers von Videospielen habe im ersten Quartal unter den Erwartungen gelegen - trotz robuster täglich aktiver Nutzer und Engagement-Metriken, die weiterhin zu einem erhöhten Buchungswachstum und zu einer Hebelwirkung bei den Fixkosten führen sollten, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Die Bewertung der Roblox-Aktie sei weiterhin zu hoch.Mario Lu, Analyst von Barclays, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underweight"-Votum für die Roblox-Aktie bestätigt und das Kursziel von 28 auf 32 USD angehoben. (Analyse vom 11.05.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: