NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

42,22 EUR +1,15% (08.01.2024, 22:00)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (09.01.2024/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von BMO Capital Markets:Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) in ihrer Ersteinschätzung mit dem Rating "outperform" ein.Roblox verfüge über eine "hochdifferenzierte" Plattform für unabhängige Entwickler, um verschiedene Spielerlebnisse zu entwickeln und zu spielen, ähnlich wie YouTube für Gamer, so BMO in einer Research Note. Das Unternehmen sage, dass Roblox die jüngste Nutzerbasis unter den großen Spieleanbietern unterhalte. Laut BMO befinde sich Roblox an einem Wendepunkt und erwarte eine erhebliche operative Hebelwirkung, da die Buchungen schneller als die Kosten wachsen würden.Die Analysten von BMO Capital Markets stufen die Aktie von Roblox mit "outperform" und dem Kursziel von 55 USD ein. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Roblox-Aktie: