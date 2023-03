NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

40,0999 USD +0,40% (10.03.2023, 15:40)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (10.03.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Andrew Uerkwitz, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) von "hold" auf "buy" hoch.Der Analyst sehe ein "günstiges Narrativ" inmitten des Umsatzwachstums des Unternehmens mit einer Margenbeugung und einer Werbeoption, unterstützt durch eine starke Expansion der Nettobuchungen und zugrundeliegende Benutzerkennzahlen. Aufgrund der regelmäßigen Einführung neuer Benutzer- und Erstellerfunktionen sei Jefferies & Co "zuversichtlich", dass Roblox trotz des kurzfristigen Wettbewerbs- und Makrodrucks wachsen werde. Jefferies & Co erwarte, dass das Unternehmen weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Internetunternehmen gehören werde, was eine mehrfache Expansion, höhere Schätzungen und das Interesse der Investoren zur Folge haben werde.Andrew Uerkwitz, Analyst von Jefferies & Co, stuft die Roblox-Aktie von "hold" auf "buy" herauf. Das Kursziel werde von 30 USD auf 48 USD erhöht. (Analyse vom 10.03.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: