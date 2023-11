NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

New York (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Wolfe Research:Die Analysten von Wolfe Research stufen die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) von "underperform" auf "peer perform" herauf, ohne ein Kursziel zu nennen.Das Unternehmen habe auf seinem Investorentag mehr Informationen über seinen langfristigen Finanzrahmen und mehr Details über seine Werbemöglichkeiten geliefert. Wolfe habe nun mehr Vertrauen in Robloxs "dauerhaftes" Buchungswachstum und Margenexpansion. Wolfe sage, dass sich seine Bedenken nach dem Investorentag zerstreut hätten, da das Management im nächsten Quartal damit beginnen werde, vierteljährliche und jährliche Prognosen vorzulegen, die die Erwartungen der Investoren in Bezug auf wichtige Kennzahlen im Zaum halten würden.Die Analysten von Wolfe Research stufen die Roblox-Aktie von "underperform" auf "peer perform" herauf. (Analyse vom 17.11.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: