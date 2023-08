Börsenplätze Roblox-Aktie:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (10.08.2023/ac/a/n)



Los Angeles (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Wedbush Securities:Die Analysten von Wedbush Securities stufen die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) von "neutral" auf "outperform" hoch.Während die "enttäuschenden" Q2-Ergebnisse "einige Schwachstellen innerhalb des Unternehmens" ans Licht gebracht hätten, sei Wedbush der Meinung, dass "die Datentracker, die Saisonalität und die Sturheit zu den Verfehlungen beigetragen hätten", und argumentiere, dass Roblox "möglicherweise die überzeugendste Wachstumsperspektive unter den Videospielnamen in unserem Abdeckungsuniversum habe", wenn man die Größe seiner Nutzerbasis, seine neuen Produkte und das Potenzial berücksichtige, seinen Gewinnansatz zu überdenken.Nach dem Ausverkauf am Mittwoch erwarte das Unternehmen, dass "geduldige Investoren belohnt würden" durch anhaltendes Umsatzwachstum, neue Produkteinführungen und "einen aggressiveren Ansatz zur Kostenkontrolle in zukünftigen Perioden", so Wedbush.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link