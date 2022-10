Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) unter die Lupe.Mitte Oktober habe Roblox auf Basis vorläufiger Zahlen starke Daten für den September präsentiert und damit einen kräftigen Kurssprung ausgelöst. Und das starke Momentum der Gaming-Plattform scheine anzuhalten. Denn am Dienstag hätten Daten der Marktforschungsfirma YipitData Hinweise auf einen noch stärkeren Oktober geliefert.Laut den Marktforschern steuere Roblox im Oktober auf den stärksten Monat seit Dezember 2021 zu und damit auf einen starken Start in das vierte Quartal. Gegenüber dem September habe sich der monatliche Bookings-Zuwachs sogar noch einmal beschleunigt, so YipitData. Die Daten der Marktforscher hätten der Roblox-Aktie am Dienstag den nächsten Kurssprung beschert - rund neun Prozent sei es für das Gaming-Papier nach oben gegangen.Roblox selbst habe Mitte Oktober gemeldet, dass die Bookings im September trotz negativer Währungseffekte um bis zu 15 Prozent gestiegen seien, während die Zahl der täglich aktiven Nutzer sogar um 23 Prozent auf 57,8 Millionen geklettert sei. Damals sei es auf einen Schlag über 20 Prozent nach oben gegangen.DER AKTIONÄR rate langfristig orientierten Anlegern mit etwas Risikobereitschaft die Gewinne bei der Roblox-Aktie laufen zu lassen. Auch Neueinsteiger können noch zugreifen, denn die aktuellen Daten beweisen, dass das Momentum anhält, so Benedikt Kaufmann. Endgültige Zahlen für das Q3 und eine Prognose für das Q4 liefere Roblox am 9. November. (Analyse vom 26.10.2022)