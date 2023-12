Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) unter die Lupe.2023 sei ein schweres Jahr für den Gaming-Markt gewesen. Die Erholung nach der Corona-Konsolidierung sei nicht nachhaltig und im November seien die Ausgaben der Gamer erneut gesunken. 2024 dürfte kaum besser werden. Doch dank Take-Two und Roblox hätten die Anleger auf dem Gaming-Markt dennoch gute Chancen.Auf dem größten Gaming-Markt der Welt herrsche die große Flaute. Nachdem im Oktober die Ausgaben der US-Verbraucher für Videospiele und Hardware laut den Marktforschern von Circana bereits um 4% gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen seien, würden die jüngst veröffentlichten November-Daten mit einem Minus von 7% auf 5,87 Mrd. USD sogar einen noch stärkeren Rückgang zeigen. Es würden in den letzten Monaten des Jahres schlichtweg große Releases wie "God of War: Ragnarok" (Sony) fehlen. Das mache den Vorjahresvergleich schwierig.Angesichts der schwachen Veröffentlichungspipeline würden die Analysten von Jefferies daher von einem eher mauen 2024 ausgehen. Chancen - auch in diesem Jahr - würden die Experten aber für die Anleger von Take-Two sehen. Hier dürfte laut den Analysten der für 2025 angekündigte Release von "Grand Theft Auto VI" für Rückenwind bei der Kursentwicklung sorgen, je mehr Details über das Jahr hinweg preisgegeben würden.Die Aktie von Take-Two stehe bereits auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs". Anleger könnten hier gespannt sein, was 2024 für sie bereithalte, und sollten investiert bleiben. Die Aktie von Roblox befinde sich aktuell nicht auf der Empfehlungsliste, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2023)