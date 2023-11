NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

38,58 EUR +1,39% (10.11.2023, 16:44)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (10.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



St. Louis (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Stifel:Drew Crum, Analyst von Stifel, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) und hebt das Kursziel an.Die Q3-Ergebnisse seien besser als erwartet ausgefallen und hätten den Kurs des Videospiele-Entwicklers nach oben getrieben, heiße es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Nach einem Q2-Update, das den Markt eindeutig enttäuscht habe, habe Roblox reagiert. Crum sei der Meinung, dass zu den Faktoren dieses Updates, die die Rally angetrieben hätten, ein starkes Buchungswachstum, eine Verbesserung der EBITDA-Marge und die Ankündigung des Unternehmens, dass es ab dem nächsten Jahr vierteljährliche und jährliche Prognosen einführen werde, gehören würden.Drew Crum, Analyst von Stifel, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Roblox-Aktie bestätigt und das Kursziel von 41 auf 44 USD angehoben. (Analyse vom 09.11.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: