NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

38,05 EUR -2,98% (09.11.2023, 22:02)



ISIN Roblox-Aktie:

US7710491033



WKN Roblox-Aktie:

A2QHVS



NYSE-Symbol Roblox-Aktie:

RBLX



Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (10.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Benchmark Company:Mike Hickey, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) weiterhin mit "buy" ein.Die Q3-Performance zeige einen bemerkenswerten Anstieg der Nettobuchungen um 20% und eine strategische Reduzierung der Ausgaben, die das Unternehmen für nachhaltiges Wachstum und Rentabilität positioniere, so der Analyst gegenüber Investoren. Die außergewöhnliche Leistung von Roblox in den Schlüsselmärkten habe zu einem bemerkenswerten Anstieg des EBITDA und einem bedeutenden Anstieg des operativen Leverage geführt, habe der Analyst hinzugefügt.Mike Hickey, Analyst von Benchmark Company, stuft die Aktie von Roblox weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 35 auf 46 USD. (Analyse vom 09.11.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: