Kurzprofil Roblox Corp.:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (16.11.2023/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von J.P. Morgan Securities:Die Analysten von J.P. Morgan Securities erhöhen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX).Zu den Highlights hätten eine Zusammenfassung der seit Jahresbeginn eingeführten Produktverbesserungen, eine Roadmap für die Werbe- und Handelsstrategie des Unternehmens sowie eine Auffrischung der Integration von künstlicher Intelligenz in die Plattform gehört, so die Analysten nach einem Investorentag. Sie würden sich durch die langfristigen Aussichten und die Entscheidung des Managements, eine vierteljährliche und jährliche Prognose einzuführen, ermutigt sehen, würden es aber vorziehen, an der Seitenlinie zu bleiben und nach einem besseren Einstiegspunkt zu suchen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities bewerten die Roblox-Aktie weiterhin mit "neutral". Das Kursziel werde von 33,00 auf 37,00 USD angehoben. (Analyse vom 16.11.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: