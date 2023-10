NYSE-Aktienkurs Roblox-Aktie:

30,51 EUR -3,54% (13.10.2023)



US7710491033



A2QHVS



RBLX



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (16.10.2023/ac/a/n)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Newport Beach (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von Roth MKM:Eric Handler, Analyst von Roth MKM, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX).Handler bezeichne die Aktie vor den Q3-Ergebnissen als Top-Idee im Bereich Videospiele/interaktive Unterhaltung. Die Buchungen von Roblox im dritten Quartal sollten den Schätzungen entsprechen und es könnte ein gewisses Aufwärtspotenzial beim bereinigten EBITDA geben, da die operative Hebelwirkung einsetze, so der Analyst. Darüber hinaus könnte das Investorentreffen des Unternehmens am 15. November mehrere positive Ereignisse bieten, darunter Prognosemetriken, einen tiefen Einblick in die Werbemöglichkeiten und eine Klärung der Margenexpansion.Eric Handler, Analyst von Roth MKM, stuft die Aktie von Roblox weiterhin mit "buy" ein. Das Kursziel laute nach wie vor 48,00 USD. (Analyse vom 13.10.2023)Börsenplätze Roblox-Aktie: