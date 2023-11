Börsenplätze Roblox-Aktie:



Die Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX) mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien ist ein 2004 gegründeter Entwickler von Videospielen. Das Unternehmen ist seit März 2021 an der New Yorker Börse (NYSE) notiert. (17.11.2023/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Roblox-Aktienanalyse von BofA Securities:Die Analysten von BofA Securities raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Roblox Corp. (ISIN: US7710491033, WKN: A2QHVS, NYSE-Symbol: RBLX).Nach der Teilnahme am Investorentag von Roblox habe BofA geschrieben, dass der diesjährige Investorentag im Vergleich zu den Vorjahren kürzer gewesen sei, sich weniger auf die Technologien und Funktionen von Roblox konzentriert und mehr auf die kommerziellen und finanziellen Auswirkungen konzentriert habe, wobei sich das Management weiterhin auf das langfristige Wachstum der Buchungen, die Kostendeckung, KI und 3D-Werbung konzentriert habe.Die langfristigen Wachstums- und Kostenziele hätten über dem Konsens gelegen. Die Analysten würden glauben, dass die Investoren "jetzt eine ziemlich klare langfristige Roadmap haben, an der sie die Ausführung messen können", und das Unternehmen "investierbarer" sehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link